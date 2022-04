Durante le festività, non manca mai! La lasagna classica, quella con il ragù, rappresenta il piatto domenicale per eccellenza. Da servire quando tutta la famiglia, insieme ad amici e gli ospiti, si riunisce intorno ad una bella tavola imbandita. Mancano pochi giorni alla Santa Pasqua e moltissimi saranno gli italiani che si diletteranno tra i fornelli per realizzare delle lasagne degne dei migliori ristoranti. Oltre alla ricetta tradizionale, a far felici i commensali arrivano lasagne di ogni tipo.

Per trasformare le classiche lasagne in un’arma segreta e stupire gli ospiti in un lampo, ecco la ricetta facile e veloce da non perdere.

Per un bel primo piatto che si rispetti, anche la besciamella gioca un ruolo importante. Ecco, la cremosissima besciamella senza burro e olio per condire lasagne, cannelloni ripieni e pasta al forno alla perfezione ma senza troppe calorie.

ProiezionidiBorsa ha raccolto per i suoi Lettori alcune astuzie di cucina per lasagne fresche o secche sempre cotte alla perfezione. Infatti, bianche o rosse, leggere o molto sostanziose, le lasagne per essere perfette devono essere cotte a puntino. La cottura è sempre un’incognita ed è per questo che abbiamo “rubato” qualche trucchetto utile dagli chef.

Lasagne fresche o secche sempre cotte alla perfezione grazie a questi piccoli segreti degli chef, per un primo piatto da veri fuoriclasse

Innanzitutto, è doveroso sottolineare che esiste una differenza sostanziale tra le lasagne secche, rispetto a quelle fresche.

In buona sostanza, le lasagne secche sono quelle acquistate al supermercato e messe in forno senza essere sbollentate precedentemente. Questo tipo di lasagne avrà bisogno di un ripieno e un sugo più liquido, giacché assorbirà molto durante la cottura. Per un risultato perfetto, consigliano gli esperti, si dovrà procedere con una cottura a 150° C per mezz’ora o al massimo 40 minuti.

Le lasagne fresche, invece, non hanno bisogno di un sugo più liquido, giacché contengono già abbastanza liquidi grazie alle uova. Tuttavia, lo spessore dei quadrati di pasta rende la cottura differente. Ad esempio, una lasagna dallo spessore standard, ovvero 2,5 mm, avrà bisogno di circa 25 minuti di cottura in forno già caldo a 180, massimo 200°C. Lasagne dallo spessore più grande potrebbero richiedere più tempo per raggiungere la cottura ideale.

Come capire quando la lasagna è cotta? Seconda gli esperti, il metodo migliore è affondare una forchetta nel primo strato. Se la pasta non oppone resistenza la lasagna è cotta.

