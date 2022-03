Affermare che un borgo sia il più amato dagli italiani potrebbe sembrare eccessivo, eppure qualcosa di vero c’è. Infatti, in occasione del concorso per eleggere il Borgo dei Borghi del 2021, il borgo in questione è arrivato terzo. Ad essere eccezionale è stata la fonte dei tanti voti che l’hanno portato a raggiungere questa posizione. Infatti, a detta del sindaco, circa il 40% dei votanti ha eletto questo come Borgo dei Borghi fra i 20 che c’erano in gara. Ma cos’ha di tanto speciale questo borgo e dove si trova?

Il borgo gioiello del Sud

Quando pensiamo a dei borghi medievali, solitamente ci viene in mente la Toscana, l’Umbria o il Piemonte. Anche il Sud però offre una straordinaria ricchezza di piccoli centri abitati dall’aspetto caratteristico e inseriti in contesti naturali mozzafiato. Questo è proprio il caso del borgo in questione, che sarebbe, appunto, “uno dei più amati dagli italiani”. Stiamo parlando di Geraci Siculo, un piccolo paesino in provincia di Palermo.

Si tratta di un borgo dalle origini antiche che risalgono almeno al VI secolo a.C., ai tempi della colonizzazione greca in Sicilia. Da quel momento, però, diversi popoli hanno lasciato traccia del loro passaggio sia nell’architettura che nella cultura del posto. Sinché nel 1252 si instaura la dinastia dei Conti di Ventimiglia, che porteranno questo piccolo abitato ad essere un centro di grande rilievo per l’epoca.

Oggi Geraci Siculo porta avanti la sua lunga tradizione pastorale, che si sposa sempre di più al turismo, un turismo lento ed esperienziale.

Un concorso eleggerebbe questo borgo come uno dei più amati dagli italiani nel 2021 per le sue case medievali incastonate fra mare e montagna

Sicuramente, la prima cosa da fare a Geraci Siculo è perdersi fra le sue viuzze in pietra e le case abbarbicate sull’altura. Durante la nostra passeggiata possiamo ammirare un gran numero di chiese e alcuni conventi e monasteri. In particolare, a fianco a quello delle Benedettine S. Caterina, c’è il Salto dei Ventimiglia. Si tratta di una passerella in vetro da cui godere di una vista mozzafiato sulle montagne circostanti, l’ideale per i più coraggiosi in cerca di una foto speciale. Infine, possiamo fare una visita anche ai ruderi del Castello dei Ventimiglia.

Il valore di questo borgo aumenta quando consideriamo che si trova all’interno del Parco delle Madonie, unico nel Mediterraneo. Qui troviamo la vetta di Pizzo Carbonara, che raggiunge i 1.979 m, mentre Piano Battaglia ospita persino una piccola stazione sciistica. L’intero parco però è tracciato da percorsi ideali per il trekking o semplici passeggiate a piedi o a cavallo. Avremo così l’occasione di andare alla scoperta di boschi, laghetti montani, sorgenti e cascate. Grazie alla sua ricca fauna è anche una località ideale per il birdwatching. Senza contare che i più temerari possono approfittare del Parco Avventura Madonie. Se poi non vogliamo rinunciare al mare, a breve distanza si trova uno dei borghi marinari più caratteristici, Cefalù.

Quando andare e cosa mangiare a Geraci Siculo

Dunque, un concorso eleggerebbe questo borgo come uno tra quelli che gli italiani più amano per le sue bellezze storiche e naturalistiche. Geraci Siculo però vanta una grande bellezza durante tutto l’anno anche quando si tratta di eventi tradizionali. Infatti, qui le feste religiose sono ancora molto vissute, come la Festa del SS. Crocifisso il 3 maggio e le Feste del Patrono e del Protettore che si svolgono ad agosto e a settembre. Nella prima settimana di agosto, poi, i visitatori godranno di un evento davvero unico che riproduce ambientazioni ed eventi medievali tipici del XIV secolo.

Infine, nessun viaggio può dirsi concluso senza assaggiare la cucina locale. Molti dei prodotti genuini di Geraci Siculo e della zona sono presidi Slow Food, come le Albicocche di Scillato e un gran numero di formaggi freschi e stagionati. Concludiamo poi con la cuddrureddra fritta, dolce tipico ottenuto con i resti dell’impasto del pane.

