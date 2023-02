Terminato il Festival di Sanremo, oltre a parlare delle canzoni in gara si discute anche di altro. Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez sul palco dell’Ariston ancora fa parlare. Nei prossimi paragrafi scopriremo cosa ha dichiarato in merito il cantante in gara al Festival, a Le Iene.

Sanremo è terminato da quasi una settimana, eppure si discute ancora per il bacio dato a Fedez da Rosa Chemical sul palco del Festival. Quest’ultimo, cantante in gara durante una delle esibizioni ha deciso di coinvolgere il collega Fedez. “Qualcuno si è scandalizzato per il bacio tra due amici” ha dichiarato il cantante in gara a Sanremo. Il marito di Chiara Ferragni, la super ospite di Sanremo, era seduto in platea a seguire da spettatore il Festival. Il bacio decisamente appassionato dato da Rosa Chemical ha provocato diverse reazioni, ma tutte di stupore.

“Qualcuno si è scandalizzato per un bacio tra due amici”: Rosa Chemical spiega il perché del bacio a Fedez

Ieri sera il cantante Rosa Chemical, ospite a Le Iene in onda su Italia Uno, si è esibito cantante il brano presentato a Sanremo. Ma non si è limitato a questo, infatti ha avuto l’opportunità di portare avanti un monologo. “Non accuso chi vive l’amore in modo più tradizionale ma chiedo ascolto per chi non vuole nascondersi, per chi ama la libertà e si è sentito sbagliato, invece era semplicemente diverso – queste le parole del cantante, che ha aggiunto ancora – C’è chi si è scandalizzato per un po’ di makeup, i tatuaggi e delle unghie smaltate.

Un uomo può mettersi rossetto e mascara, giocare con la sua parte più femminile e non per questo essere considerato meno uomo di altri.” Rosa Chemical ancora una volta sottolinea che la sua esibizione al Festival era portatrice di un messaggio. Anche il bacio è stato un gesto simbolico, un modo per dichiararsi liberi. Ciò che ha sottolineato più volte l’artista è che c’è ancora qualcuno che si scandalizza per un bacio tra due amici.

Il bacio dato a Fedez sul palco del Festival di Sanremo

Da subito Rosa Chemical ha sottolineato che non fosse stato programmato il bacio sul palco, ma in un secondo momento ha dichiarato “è qualcosa di cui avevamo già discusso in maniera scherzosa”. Sui social tanti consensi per il cantante ma anche tanti dissensi per il gesto inaspettato e plateale. “Di fronte ad una manifestazione di affetto tra due amici si è finiti a discutere di consenso e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palco scenico più importante di Italia, una follia.” Queste le parole di Rosa Chemical durante il monologo.

Tante le voci e le ipotesi su una eventuale discussione tra Fedez e la moglie Chiara Ferragni dovuta al bacio in questione. Di certo non c’è nulla. “Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che in realtà tutta questa libertà non c’è a meno che non te la prendi – il cantante ha deciso di concludere così – ed io me la sono presa”.