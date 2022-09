Acquistare un titolo azionario perché ha un elevato rendimento del dividendo è uno dei principali motivi che guidano le scelte degli investitori. Come diciamo sempre, però, un rendimento elevato non può essere l’unico motivo che guida la scelta. Bisogna, infatti, anche considerare la stabilità del rendimento nel lungo periodo e, soprattutto, la capacità della società di continuare a pagarlo, legata al famoso pay-out. Ovverosia, la frazione dell’utile che viene allocata alla distribuzione del dividendo.

Nell’ambito dei top performer per rendimento distribuito troviamo Unipol e Generali assicurazioni. Se, invece, si guarda all’altro lato della medaglia, scopriamo che tra le azioni da non comprare se si cerca un dividendo elevato c’è Diasorin. Nella classifica dei titoli che hanno il migliore risultato in termini di dividendo, infatti, questo titolo si colloca in fondo alla classifica.

Azioni da non comprare se si cerca un dividendo elevato

Storicamente il rendimento del dividendo di Diasorin è stato superiore al 2% solo nel 2012. Da quel momento in poi è stata una continua discesa che ha portato il rendimento ben sotto l’1%.

Se si considera il rapporto prezzo su utili, le quotazioni di Diasorin risultano essere sottovalutate di oltre il 20% ed è confermata dal Price to Book ratio. La prospettiva, invece, cambia se si considera il rapporto prezzo su fatturato. In questo caso, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato di circa il 20%. Tuttavia, il rapporto tra prezzo e fatturato risulta essere alto in assoluto essendo superiore a 4.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti la raccomandazione media è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 30% con una dispersione del 13% circa.

I livelli chiave per operazioni di trading secondo l’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 23 settembre a 115,40 euro, in ribasso del 3,15% rispetto alla seduta precedente.

Le ultime due sedute sul titolo sono state tremende con ribassi che non si vedevano dal dicembre 2021. La proiezione in corso, quindi, è ribassista e il supporto offerto dall’obiettivo più probabile in area 122,90 euro è stato polverizzato. A questo punto le quotazioni potrebbero essere dirette verso area 106,30 euro. La massima estensione ribassista, poi, si potrebbe collocare in area 89,70 euro.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 122,90 euro. In questo caso potrebbero essere probabili ritorni in aera 140 euro.

Lettura consigliata

Il panico sul Ftse Mib Future potrebbe presto lasciare spazio al rialzo