Tutto sembra essere pronto per un ribasso dei mercati azionari americani: i supporti che potrebbero i tori secondo l’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 22 settembre a quota 33.963,84, in ribasso dello 0,31% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dell’1,89%.

Time frame giornaliero

Dopo il sussulto rialzista che sembrava avesse dato l’illusione di una tenuta del rialzo, la successiva seduta ha visto gli orsi prendere il sopravvento e spingere le quotazioni al ribasso. In particolare, il Dow Jones ha visto la conferma della rottura del supporto chiave in area 34.007 aprendo le porte a un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata. Solo un immediato recupero di questo importantissimo supporto potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

A favore dei rialzisti facciamo notare che il supporto in aera 33.369 sta tenendo. La sua rottura potrebbe essere una conferma importante del ribasso secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Time frame settimanale

Quasi nessuna novità a livello settimanale sul Dow Jones.

A livello settimanale le quotazioni dopo avere fallito il tentativo di rompere la forte resistenza in area 36.149, hanno rotto al ribasso il supporto in area 35.056,93. La sua rottura, confermata, avrebbe dovuto favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. In particolare, avrebbe dovuto favorire una discesa verso il supporto in area 33.289. La rottura di questo livello, poi, potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista. Intanto le quotazioni hanno rotto il primo supporto, area 33.532, della probabile proiezione ribassista indicata in figura dalla linea tratteggiata. Prima che gli orsi si possano scatenare, però, c’è sempre area 33.289 che offre sostegno alle quotazioni.

Qualora, invece, si dovesse superare la resistenza in area 36.149,17, allora le quotazioni potrebbero continuare a salire secondo lo scenario indicato in figura.

