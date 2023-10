5 cose da sapere prima di investire i soldi sul nuovo BTP Valore, il titolo di Stato con 4 cedole l’anno e interessi fissi e crescenti

Conto alla rovescia per la seconda emissione del BTP Valore, il bond del Tesoro riservato ai piccoli risparmiatori. Da venerdì si conosce la struttura dei rendimenti minimi (da confermare al termine dell’emissione), ma ci sono anche altri aspetti che è bene considerare. Vediamo di quali si tratta, ecco 5 cose da sapere prima di investire i soldi sul nuovo BTP Valore.

Spazieremo dai rendimenti al premio fedeltà, dalle spese fiscali alle commissioni, dal taglio minimo di sottoscrizione fino alla modalità di acquisto.

La struttura dei tassi di interesse

Partiamo dagli interessi, che come detto sono fissi e crescenti. Non solo, ma quelli comunicati dal Tesoro venerdì 29 sono i tassi cedolari minimi garantiti. Essi andranno confermati al termine del collocamento o, eventualmente, aumentati.

La serie dei tassi è la seguente:

4,10% annuo lordo (3,5875% netto) per il 1°, 2° e 3° anno;

4,50% annuo lordo (3,9375% netto) per il 4° e 5° anno.

Una particolarità delle cedole, infine, è che esse avranno cadenza trimestrale, una novità assoluta al riguardo. In pratica il 4,10% lordo del primo anno, per esempio, sarà pagato in 4 date distinte nel corso del primo anno e così via per le successive.

Il premio fedeltà

Fra le 5 cose da sapere prima di investire un aspetto riguarda il premio fedeltà finale. Esso è riservato solo ai sottoscrittori della prima ora, cioè a chi acquista il BTP Valore la settimana prossima e lo terrà in portafoglio fino a scadenza. Pertanto chi dovesse rivenderlo sul mercato prima del termine non ne avrà diritto. Idem per chi dovesse acquistarlo sul mercato secondario nel corso della sua vita di maturazione ma non in emissione.

Quanto al suo valore, esso è pari allo 0,50% lordo (0,4375% netto) del capitale nominale sottoscritto.

Spese e commissioni

Anche sul BTP Valore la tassazione delle cedole e del premio fedeltà sarà pari al 12,50%. Ancora, al pari degli altri bond di Stato e dei buoni postali anche il BTP Valore è esente dalle imposte di successione.

In merito alle spese bancarie, la commissione d’acquisto in emissione è assolta direttamente dall’emittente. Tradotto vuol dire che chi investirà i soldi sul bond la settimana prossima non pagherà nessuna commissione bancaria. Non cambia nulla, invece, in caso si compravendita dell’obbligazione sul mercato secondario dopo il collocamento. La commissione si pagherà regolarmente al proprio intermediario secondo le condizioni commerciali previste dallo stesso.

5 cose da sapere prima di investire i soldi sul nuovo BTP Valore, il titolo di Stato con 4 cedole l’anno e interessi fissi e crescenti

Il taglio minimo di sottoscrizione del bond è di 1.000 € (e multipli). L’emittente non prevede tetti all’investimento, nel senso che il risparmiatore potrà sottoscrivere mille euro come un milione di euro. Tuttavia, guai a concentrare il rischio in solo strumento: anche i titoli di Stato presentano rischi precisi e particolari.

Ogni ordine inserito verrà eseguito, e la data di regolamento degli ordini di acquisto sarà unica e uguale per tutti. Essa coinciderà con la data di godimento del bond.

Quando acquistare il BTP Valore

Salvo eventuale chiusura anticipata, il collocamento del nuovo bond avrà luogo da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre. Tuttavia, la chiusura anticipata non potrà avvenire prima del 3° giorno, ossia prima di mercoledì 4 ottobre.

Il bond lo si può sottoscrivere rivolgendosi alla propria banca o ufficio postale presso cui si detiene il c/c e il conto deposito titoli. Parimenti lo si può sottoscrivere online, attraverso il proprio home banking, per chi è abilitato alle funzioni di trading online.