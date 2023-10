Sedie in acciaio stile country anni 70 a 202 euro e vetrine anticate a 780 euro: ecco i siti perfetti in cui vendere il vintage al prezzo giusto

Se siamo appassionati di arredamento e degli stili che hanno caratterizzato il passato, ci sono alcuni siti che possono esserci d’aiuto. Soprattutto se vogliamo guadagnare dalla vendita o risparmiare quando compriamo. Ecco alcuni esempi.

Il vintage sta trovando in questi anni grandi estimatori anche nel settore dell’arredamento. Lo stile country ci offre ambienti nella casa che si differenziano da tutti gli altri e grazie agli oggetti ci fa abbinare eleganza e comodità. Lo stile retrò americano ci permette di sognare tempi andati, vecchi film, autogrill e cultura statunitense. Le sedie in acciaio e pelle rossa degli anni 50 e 60 che si trovavano nelle tavole calde sulle Highways più sperdute sono in vendita al prezzo di 202 euro con design ridefiniti sul sito GGMMoebel.

Su eBay questo può essere il prezzo di partenza se abbiamo pezzi originali e in buono stato, alcune sedie degli anni 50 sono in vendita a 700 euro. La presenza della pelle datata è considerata un’aggiunta importante soprattutto se possiamo dimostrare l’originalità. Per dimostrarlo esiste un codice alfanumerico e un sito appositamente dedicato che si chiama Vericode.

Differenze da conoscere

Sedie in acciaio stile country e non solo. Su Depop, Vinted, Catawiki e Etsy troviamo anche altri arredi d’epoca. Il prezzo è un punto di riferimento per noi se vogliamo vendere, la serietà dei siti garantisce i nostri acquisiti. Se abbiamo vetrine Avignon con effetto anticato possiamo guadagnare anche 1.000 euro. Alcuni pezzi sono in vendita su Maison du Monde al prezzo di 789 euro.

Ma se abbiamo delle vetrine originali anni 50 provenienti dall’Olanda o dalla Germania possiamo rivenderle a prezzi più alti. Se abbiamo vetrine o librerie in stile Napoleone III il prezzo sale. Qui entra in gioco la differenza tra vintage e antiquariato. Non è detto che un pezzo di antiquariato possa valere più del vintage, ma spesso succede. A fare la differenza è sempre l’unicità del pezzo e il desiderio dei collezionisti di avere il mobile in casa.

Sedie in acciaio stile country e antiquariato francese

Il sito GGMMoebel è internazionale e propone molti pezzi in stile americano. È possibile acquistare a prezzi contenuti delle panche simili a quelle che si trovavano negli autogrill americani. Le troviamo attualmente scontate da 714 euro a 324 euro. Se abbiamo una sala dedicata solo a noi con megaschermo, bar, flipper e jukebox, le panche americane sono in grado di completare al meglio l’arredo.

Se abbiamo ereditato vetrine francesi del 1800 possiamo realizzare guadagni che superano i 2.000 euro. I siti che si occupano solo di antiquariato o solo di vintage e modernariato hanno politiche molto rigide per la compravendita. Leggiamo bene tutte le informazioni che troviamo nelle varie sezioni e seguiamo le indicazioni che ci vengono fornite. L’affare è sempre dietro l’angolo.