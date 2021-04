L’amore è da sempre una delle più belle emozioni che la vita ci offre. Siamo in costante ricerca del partner ideale. Di colei o colui che ci faccia sentire amati. E da amare con tutto noi stessi.

Non mancheranno certo dei piccoli litigi. Ma se l’amore è solido sapremo affrontarli nel giusto modo.

A volte però entrano in gioco dei fattori che non riusciamo o non sappiamo gestire. La coppia può venire destabilizzata da fattori psicologici che a volte non comprendiamo.

Questo è ad esempio il caso della philofobia. Letteralmente “la paura di amare”.

Questa fobia può colpire chiunque e metterci in seria difficoltà. Ma analizziamo meglio questa problematica e come affrontarla.

Tutto quello che dobbiamo sapere sulla paura di amare

Molto spesso le persone affette da questa paura hanno timore di soffrire. La loro ansia si focalizza alla possibilità di perdere la persona amata. Si sentono poco sicuri di sé stessi e credono di non poter costruire niente di serio.

Questo blocco mentale farà sì che non si provi neanche ad instaurare un legame con l’altra persona. A questo si unisce la preoccupazione di risultare indifeso e quindi vulnerabile agli occhi degli altri.

Così il philofobico evita l’amore in qualsiasi modo. Ed in qualsiasi forma. Arrivando in alcuni casi all’isolamento personale.

Come possiamo allora relazionarci con una persona philofobica? E come comportarci nel caso in cui si tratti del nostro partner?

C’è un’unica soluzione, la terapia

Che sia di coppia o personale è davvero l’unico modo che abbiamo per aiutare la persona a noi cara. Sarà inutile imporre sempre e solo la nostra presenza. Con l’intervento di uno specialista potremo aiutare il nostro amato a superare le sue paure.

Con l’aiuto di un professionista si eviterà la somministrazione di una cura prevalentemente a base di farmaci. Così facendo il nostro partner intraprenderà un vero e proprio percorso di liberazione. Sensazione che gli darà una nuova vita ed una nuova sicurezza.

Ora che abbiamo scoperto insieme tutto quello che dobbiamo sapere sulla paura di amare, cerchiamo di aiutare i nostri cari. La vita sarà migliore sia per noi che per loro.

