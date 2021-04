Il bagno è certamente un luogo che dovrebbe essere sempre pulito. Si tratta dell’area della casa dove ci prendiamo cura della nostra igiene. E, proprio per questo motivo, dovremo preoccuparci sempre del suo stato. Purtroppo, a causa soprattutto del tempo, spesso i sanitari non appaiono puliti come dovrebbero. Le incrostazioni di calcare e i segni di un utilizzo eccessivo si fanno sempre vedere. E noi dobbiamo trovare delle soluzioni che li eliminino. E oggi vogliamo proporne una che si basa su un unico elemento che la natura ci ha gentilmente offerto. Infatti è incredibile, ma questo ingrediente naturale che di certo abbiamo tutti a casa renderà i sanitari splendenti come non mai!

L’origano renderà i sanitari splendenti e lucenti, facendo apparire il bagno come nuovo

Forse nessuno ha mai pensato all’origano per pulire la propria casa. Infatti, si tende ad utilizzarlo di più in cucina, per insaporire piatti e ricette. Ma la buona notizia è che questo ingrediente può essere sfruttato anche per rendere il nostro bagno perfetto e brillante. Basterà sapere come sfruttarlo e, soprattutto, quali altri elementi affiancargli per ottenere un risultato invidiabile. Vediamo dunque nel dettaglio cosa dobbiamo fare.

Ecco come sfruttare le incredibili proprietà dell’origano per rendere il nostro bagno come nuovo

Prendiamo una bacinella e, al suo interno, versiamo dell’olio essenziale di origano. Adesso, uniamo qualche goccia di olio di eucalipto e dell’acqua. Mescoliamo per bene gli ingredienti, fino a quando non vedremo che il composto si presenta abbastanza omogeneo. E ora utilizziamolo per pulire i sanitari, la doccia e il lavandino. Li vedremo brillare come non mai. Infatti, è incredibile ma questo ingrediente naturale che di certo abbiamo tutti a casa renderà i sanitari splendenti come non mai! Provare per credere!

