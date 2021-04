Crescere dei figli è una delle responsabilità più grandi che la vita ci offre. Tramite i nostri insegnamenti si faranno le loro idee e il loro posto nel mondo.

Sicuramente saranno sempre la nostra fonte di orgoglio. Ma ad un certo punto della nostra vita arriveremo ai primi scontri. Inevitabilmente inizieremo a non capirci più l’un l’altro. A perdere la nostra sintonia. E questo ci farà soffrire entrambi.

Come possiamo allora mantenere e coltivare un ottimo rapporto con i nostri figli?

Ecco svelato il segreto per avere un ottimo rapporto con i propri figli anche quando sembra difficile da ottenere

Ad un certo punto approderanno in una fase della vita che spaventa qualsiasi genitore. L’adolescenza.

In questo lasso di tempo i nostri ragazzi cambiano. Crescono lentamente giorno dopo giorno ma si sentono subito adulti.

Iniziano ad avere una nuova sicurezza ma senza conoscere veramente la vita e tutti i pericoli che ne derivano. Una situazione che intimorisce qualsiasi mamma o papà.

Come possiamo affrontare questo cambiamento? Esiste un segreto? Per nostra fortuna c’è una soluzione.

Qui entra in gioco l’empatia. I genitori devono mettersi “nei loro panni” e cercare di ricordarsi come avrebbero voluto essere trattati alla loro età.

Bisogna mettersi il più possibile al loro livello. Non trattandoli costantemente come dei bimbi. Permettiamo loro di sbagliare e non diamo giudizi affrettati.

Se non si sentiranno giudicati tenderanno ad includerci nelle loro vite e a chiederci consigli. Si fideranno di noi e diventeremo il loro confidente più caro.

Il dialogo è un altro ingrediente segreto

Non dobbiamo avere paura di affrontare discorsi scomodi con loro. Tenderanno a chiudersi a riccio se creeremo dei tabù.

Ricordiamoci poi che non dobbiamo avere l’esclusiva suoi nostri figli. Diamo loro modo di fare le giuste esperienze del caso e di divertirsi. Questa giovinezza non tornerà indietro. Hanno tutto il diritto di vivere in modo spensierato almeno in quest’età.

Indirizziamoli nel modo giusto nelle loro vite. Resteremo sempre i loro genitori ma ciò non toglie che potremmo comunque instaurare un rapporto da pari e ridere insieme di alcune situazioni della nostra esistenza.

Ecco quindi svelato il segreto per avere un ottimo rapporto con i propri figli anche quando sembra difficile da ottenere.

Mettiamolo subito in atto. Sarà molto piacevole scoprire che possiamo essere complici dei nostri ragazzi.

Approfondimento

Se si vuole approfondire l’argomento si consiglia questa lettura.