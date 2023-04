Tosse, naso chiuso e occhi gonfi? Se l’allergia primaverile non ti dà pace devi provare subito i 3 migliori rimedi naturali!

La primavera è la stagione della rinascita. La natura si risveglia e ci regala paesaggi da favola, alberi e piante in fiore. Le giornate belle e soleggiate si trasformano in momenti meravigliosi da trascorrere all’aperto. Tuttavia, per chi soffre di allergie primaverili il discorso cambia. Se non vuoi rinunciare a una bella passeggiata nella natura, ma non vuoi prendere farmaci, puoi trovare sollievo nei rimedi naturali.

Per la maggior parte delle persone un prato fiorito rappresenta una sorta di paradiso terrestre. Purtroppo però, il cambio di stagione può portare dei disturbi. Infatti, per coloro che soffrono di allergia, una piacevole scampagnata può trasformarsi in una specie di incubo.

Convivere con i sintomi delle allergie stagionali può essere difficile. Tra i più comuni ci sono naso chiuso e che cola, occhi arrossati e che bruciano e tosse secca. A questi possiamo aggiungere anche mal di testa e mal di gola. Ecco perché oggi vogliamo darti 3 soluzioni naturali ed efficaci che ti aiuteranno a contenere i sintomi.

Tosse, naso chiuso e occhi che bruciano e lacrimano: prima di ricorrere agli antistaminici, prova ad usare questo trucchetto

L’aceto di mele è un prodotto molto comune nelle nostre case. Infatti, molte persone lo usano per pulire, ma anche per la cura della pelle e dei capelli.

Forse non tutti sanno che questo prodotto agisce come antistaminico naturale. Ecco perché molti lo considerano un vero toccasana per chi soffre delle allergie primaverili.

Se i pollini ti fanno stare male, prova ad aggiungere 2 cucchiai d’aceto di mele in un bicchiere d’acqua. Bevi questa soluzione 3 volte al giorno e vedrai subito i benefici, soprattutto per quanto riguarda i disturbi respiratori.

Un rimedio arriva da una bevanda molto comune e amata

Un valido aiuto contro l’allergia arriva dal tè verde. Se non vuoi ricorrere ai farmaci, bevi una tazza di tè verde un paio di volte al giorno. Questo infuso è ricco di quercetina, ovvero il pigmento che dà il colore verde al tè. Inoltre, la quercetina inibisce il rilascio di istamina e quindi aiuta a percepire in maniera più lieve i sintomi da allergia.

Non dimentichiamo anche che il tè verde è ricco di vitamine C ed E. Infatti, berlo frequentemente può aiutare a rinforzare unghie e capelli e a purificare la pelle dalle impurità.

Un ultimo rimedio della nonna da provare per combattere facilmente l’allergia stagionale

Tosse, naso chiuso e occhi rossi? Puoi trovare una soluzione da un infuso naturale che si prepara con 2 soli ingredienti. Zenzero e basilico sono 2 ottimi alleati per dire addio alle reazioni allergiche.

In caso di rinite allergica, fai bollire una tazza d’acqua calda e nel frattempo ricava un pezzetto di zenzero ed elimina la buccia esterna. Quando l’acqua raggiunge l’ebollizione aggiungi il pezzetto di zenzero e qualche foglia di basilico essiccato.

Lascia bollire l’infuso per 5 minuti e lascialo raffreddare. Filtra l’infuso e bevilo almeno 3 volte al giorno per godere dei suoi benefici. Per addolcirlo, puoi aggiungere del miele che può darti sollievo contro la gola irritata ed arrossata.