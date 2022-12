Tutto ciò che dobbiamo sapere sulla Befana, 5 cose che ignoriamo e 7 curiosità inaspettate

Cosa regalare all’Epifania prima che le feste finiscano. Non solo caramelle e dolci per i bambini, ma anche idee originali per gli adulti con cui rendere speciale un appuntamento imperdibile.

L’Epifania è una festa cristiana dietro cui si nascondono numerose storie e per questo motivo non dovremmo snobbarla o sottovalutarla. Se ci è capitato di farlo è perché probabilmente non sappiamo che i Re Magi si fermarono alla porta della Befana per chiedere informazioni sulla strada che portava alla capanna di Gesù. La Befana non li aiutò, poi pentita cercò anche lei la strada giusta per portare dei doni al bambino, ma non riuscendo a trovarla lasciò i doni ai piccoli che incontrava durante il tragitto.

La parola Epifania significa rivelazione, ma anche presenza della Luna, motivo per cui la dodicesima notte dopo Natale è ritenuta particolare e prolifica. Questa festa racchiude le celebrazioni per l’adorazione di Gesù, per il suo battesimo e per il suo primo miracolo a Cana. Nel III secolo d.C. vennero stabilite le due date del 25 dicembre per il Natale e del 6 gennaio per l’Epifania per celebrare l’avvento di Cristo. Si tratta di una tradizione nata in Italia e poi diffusasi negli altri Paesi.

Non si regala più il carbone

Tutto ciò che dobbiamo sapere sulla Befana non è solo che porta i regali ai bambini, ma anche che è timida e che per questo è solita colpire con la scopa chi la incontra. La scopa volante in antichità rappresentava la purificazione delle case. La calza, invece, nasce da un fraintendimento. Essendo la sacca che si porta in giro molto logora, il collegamento con una vecchia calza è stato automatico. Per questo la appendiamo al camino in attesa dei dolciumi che la Befana ci porterà.

In passato ai bambini cattivi veniva consegnato un bastone bruciato. Da qui si è passati al carbone, ma di zucchero, per fare in modo che anche quelli che combinano guai possano essere festeggiati e non messi in punizione. La Befana va coccolata. Ma invece di lasciare del cibo che la rinfranchi del lungo viaggio, sarebbe meglio lasciare un bicchiere di buon vino. La Befana potrebbe apprezzare molto di più. Una cosa che proprio non sappiamo è che lei ha tanti nomi. Ardoia, Berta, Donazza sono solo alcuni di questi.

Tutto ciò che dobbiamo sapere sulla Befana e come fare felici le persone care

Se vogliamo sostituirci alla Befana e creare una calza che sia apprezzata dai bambini cerchiamo di basarci sulla varietà. Caramelle gommose, Chupa Chups, M&M’s e tavolette di cioccolata al latte sono molto richiesti. Toblerone e ovetti con sorprese non possono mancare, ma anche il famoso carbone di zucchero. Non fanno tanto bene alla salute dei denti, ma una volta all’anno si può fare uno strappo alla regola. È possibile mantenere un budget al di sotto dei 20 euro e creare una calza ricca e piena di dolciumi. Tazze, pupazzi e libri personalizzati potrebbero essere piacevoli soprese.

Per gli adulti possiamo creare composizioni con prodotti di bellezza a base di karité e sandalo, tisane aromatizzate e candele colorate e profumate. Liquori a base di caffè con bicchieri personalizzati, sali da bagno e prodotti make-up firmati potrebbero arricchire le calze con piccoli gesti senza spendere cifre esorbitanti.