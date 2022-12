Gli antipasti per il cenone di Capodanno che conquisteranno tutti

In occasioni speciali sulla tavola non manca mai un buon antipasto. La prima portata che apre le danze a pranzo e cena. Spesso gli antipasti risultano un po’ scontati e sempre uguali. Per Capodanno possiamo stupire tutti con qualcosa di diverso. Nei prossimi paragrafi scopriremo i piatti che conquisteranno tutti a Capodanno.

L’antipasto è la prima portata che stuzzica proprio tutti e colora la tavola. Però in questo caso ci serve qualcosa di originale. Gli antipasti per il cenone di Capodanno devono essere scelti con cura per accontentare gli invitati. Ecco le ricette facili da realizzare e ottime da mangiare.

Come preparare il patè di melanzane

Servito con dei cracker, triangoli di piadina oppure con verdure crude tagliate, questo antipasto è davvero speciale. Per realizzarlo ci occorrono questi ingredienti:

1 grossa melanzana (500 g);

4 cipollotti tritati fini;

1 pomodoro pelato;

1 spicchio di aglio tritato;

2 cucchiai di olio di oliva;

1 cucchiaio di aceto di vino rosso;

sale;

pepe;

2 cucchiai di prezzemolo tritato.

Scaldare il forno a 200°. Poi bucare la buccia della melanzana con una forchetta in diversi punti. Metterla su una piastra e cuocerla per circa 45 minuti. Lasciare raffreddare. Sbucciare la melanzana, tritarne la polpa finemente e metterla in una ciotola media. Unire i cipollotti, il pomodoro, l’aglio, l’olio, l’aceto, sale e anche il pepe. Amalgamare. Cospargere di prezzemolo e poi coprire con la pellicola trasparente e mettere in frigorifero per almeno 1 ora prima di servire.

Gli antipasti per il cenone di Capodanno che incanteranno tutti

Ogni momento è buono per questi bocconcini morbidi e croccanti e dolci ma dal sapore vivace. Il sedano farcito è un antipasto leggero ma allo stesso tempo molto sostanzioso. Per prepararlo ci servono i seguenti ingredienti:

230 g di formaggio cremoso;

2 cucchiai di latte;

1 cucchiaino di senape;

120 g di prosciutto cotto tritato fine;

2 cucchiai di prezzemolo tritato;

9 costole medie di sedano lunghe 20 cm;

foglie di sedano.

Frullare il formaggio e il latte fino ad ottenere una crema. Aggiungere senape, prosciutto e anche il prezzemolo. Frullare nuovamente. Poi con un cucchiaio riempire la parte cava delle costole di sedano con il composto a base di formaggio. Tagliare ogni costola in modo da ricavarne 4 bocconcini. Facoltativo decorare anche con una foglia di sedano.

Salsina piccante

Un altro antipasto invitante per la sera di Capodanno è la salsina piccante, è possibile prepararla anche il giorno prima. Ecco gli ingredienti che ci occorrono:

2 dl di panna acida o di yogurt;

1 dl di maionese;

4 cipollotti tritati fini;

1 cucchiaio di aceto di vino bianco;

1 cucchiaino di senape;

1 spicchio di aglio tritato;

sale;

1 cucchiaino di peperoncino piccante in polvere;

2 cucchiai di prezzemolo tritato.

In una ciotola amalgamare la panna acida, la maionese, i cipollotti, l’aceto, la senape, l’aglio, il peperoncino e anche il prezzemolo. Coprire la ciotola con pellicola trasparente e lasciare in frigorifero fino al momento di servire. Questa è la dose per circa una tazza.