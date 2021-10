La festa di Halloween oramai è alle porte e poiché in Italia si festeggia un po’ ovunque, perché non programmare una bella passeggiata? Se non abbiamo ancora deciso e non sappiamo dove andare, allora per un’indimenticabile festa di Halloween ecco incredibili luoghi da visitare in Italia con o senza bambini.

La festa di Halloween

Questa antichissima festa sembra che abbia le sue radici nelle tradizioni celtiche irlandesi. Proprio in questo luogo si fusero insieme la commemorazione dei morti cristiana e la festa di fine estate di tradizione celtica. Nasce così Halloween, il giorno in cui i Druidi facevano un grande e unico fuoco, da cui tutti dovevano attingere per portare luce nella propria casa fredda e buia. I colori utilizzati erano l’arancio per simboleggiare la fine dell’estate e il nero colore del freddo inverno che cominciava.

Questa festa poi fu portata dagli Irlandesi in America e da lì si diffuse nella maggior parte del Mondo e anche in Italia. I bambini ne vanno matti per la zucca arancione con la lampada, e soprattutto è l’occasione di proporre il celebre “dolcetto o scherzetto?”.

Quest’anno il 31 ottobre cade di domenica e si lega bene al ponte di Ognissanti. Se stiamo cercando una meta attrattiva per grandi e piccini, allora ecco Salerno ricca di artistiche sculture di luce, piatti tradizionali e un magnifico lungomare.

Un’altra meta da non mancare è Triora in Liguria, con l’affascinante fama di paese delle streghe. Questo borgo, sul cucuzzolo di un promontorio, offre un panorama spettacolare. Qui è possibile anche visitare il Museo della Stregoneria, che illustra la storia del paese e delle tradizioni. Oggi è una meta ambita per festeggiare Halloween in maschera con streghe e maghi, giochi in piazza e tante zucche arancioni e illuminate.

Sempre con i bambini si può far festa fra streghe, dolcetti e scherzetti nei parchi giochi italiani più celebri. Andiamo così a Gardaland dove preparano un Magic Halloween, o anche a Mirabilandia (Ravenna) per dei meravigliosi giochi stregati. A Roma l’appuntamento è a Cinecittà Word fra fantastiche canzoni e città horror che aspettano la nostra visita.

Le città del mistero

Un salto nelle città italiane considerate più o meno terrificanti o legate al mistero e alla magia non dovrebbe sfuggire. Torino, la città della magia, e poi Venezia, Milano, Napoli con la sua città sotterranea tutta da scoprire, e tante altre.

Ultimo luogo da visitare è proprio “la città delle streghe”, cioè Benevento. Aveva in passato una fama tutt’altro che positiva, tanto che il suo vero nome era Maleventum, cioè “porta sfortuna”. Solo in seguito fu riabilitata in Beneventum. Qui si trova un antico noce a Ripa di Janara, dove si radunavano le streghe per i loro rituali magici e pozioni. Di queste ultime resta solo il celebre liquore dedicato alle streghe. Per Halloween un programma anche per bambini e adulti.

In molti luoghi in Italia c’è un calendario ricco di eventi per grandi e piccini da passare in compagnia di un po’ di magia.