La personalità di ciascuno di noi ha vari aspetti e messi insieme ci rendono individui unici. Nel tempo, questi vari aspetti sono stati studiati dai più grandi esperti di psicologia, che hanno creato metodi per descrivere ciascuna persona.

Più precisamente, gli studiosi hanno messo a punto indicatori che inseriscono ciascuna persona in un particolare “tipo psicologico”. Ogni tipo psicologico è associato a caratteristiche e comportamenti ben precisi. Uno degli indicatori più famosi è quello chiamato Myers-Briggs, che divide le persone in sedici gruppi diversi.

Oggi andiamo a conoscere un tipo psicologico in particolare, che ha caratteristiche uniche che lo differenzia dagli altri. Scopriremo che chi appartiene a questo tipo potrebbe diventare molto famoso. Già, sembra incredibile ma chi ha questa caratteristica personale potrebbe diventare una grande celebrità.

La personalità unica

Oggi andiamo alla scoperta del tipo psicologico dell’attivista. Queste persone tendono ad essere estroverse e amano stare con le persone. Amano fare discorsi molto astratti, che parlano di principi e di idee molto ampie. Sanno usare il cervello, ma spesso preferiscono rivolgersi ai sentimenti per prendere decisioni.

Queste sono le caratteristiche tipiche di uno spirito libero, che ama stare con le persone e scegliere la sua strada nella vita. L’attivista è un individuo amichevole e che tutti amano. Allo stesso tempo, è una persona con saldi principi e che vorrebbe cambiare il Mondo, se potesse. Per questa ragione, gli attivisti spesso diventano politici oppure dei volontari di Organizzazioni non Governative.

Sembra incredibile ma chi ha questa caratteristica personale potrebbe diventare una grande celebrità

Gli attivisti hanno anche un forte lato artistico, molti di loro potrebbero finire a lavorare nel teatro o nel cinema. Anche il grande regista Quentin Tarantino è un attivista.

Insomma, un tipo psicologico che può diventare attore o politico è molto probabilmente destinato alla celebrità.

Quello che, però, può sorprendere è una sua caratteristica in particolare. L’attivista è, infatti, una persona disorganizzata, che magari inizia dieci progetti diversi e poi non riesce a finirne nessuno. La disorganizzazione è connaturata alla particolare natura da artista dell’attivista. Tanto entusiasmo, ma troppa poca organizzazione per riuscire davvero a portare a termine la sua visione.

Quindi, se siamo disorganizzati e non riusciamo mai a realizzare le nostre idee, forse siamo semplicemente degli attivisti. Chissà, magari diventeremo politici o attori famosissimi.

Chi vuole approfondire i metodi gli altri tipi di personalità indicati dal metodo Myers-Briggs può leggere questo articolo.