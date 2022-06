Molti quando sentono parlare di astrologia sono ancorati a dei luoghi comuni duri a morire e anche un po’ obsoleti. In passato ne abbiamo smontati alcuni, come ad esempio quello che vede lo Scorpione come un infedele in amore. Oggi facciamo lo stesso con un Pianeta che spesso viene bistrattato dato che ha un’aura pesante che molti scambiano per negativa. Ci stiamo riferendo a Saturno, diventato anche “infaustamente” famoso per il film del grandissimo Ozpetek. Infatti tutti temono Saturno contro, ma questo è un insegnante prezioso soprattutto quando si trova in questi transiti particolari.

Il signore del karma

Anche a livello mitologico questo personaggio non gode di una buona nomea. Infatti si tratta del padre di Zeus, chiamato nella versione greca Crono, che tentò di uccidere tutti i suoi figli mangiandoli vivi. Nella tradizione magica il suo Pianeta è associato al Capricorno e indica abnegazione, sacrificio di sé e duro lavoro. Queste sono delle caratteristiche che possono sembrare ardue da affrontare, ma poi alla fine portano a una crescita e a un miglioramento. Quindi quando veniamo toccati da questo “astro” siamo costretti a rivedere le nostre convinzioni e a rivalutare le basi su cui poggia la nostra vita. Parliamo in generale di quadrature e opposizioni, ma soprattutto della congiunzione ad altri pianeti.

Tutti temono Saturno contro, ma questo pianeta dà prove da superare e fatiche colossali quando accade una particolare contingenza

Quando il Saturno di transito si unisce a quello personale presente nel tema natale si chiama “ritorno”. Questo avviene, se si è fortunati, tre volte nella vita: all’incirca ogni 29 anni. Il primo “giro” è quello che scandisce l’entrata di un giovane nell’età adulta. Il secondo, a 58, invece prepara una persona matura al lento declino. Il terzo invece prepara una persona anziana ad andarsene in maniera definitiva. Tutti questi sono punti focali che segnano un rito di passaggio che però bisogna preparare nel tempo. Ad esempio se un ragazzo arriva quasi ai 30 anni senza aver sistemato il proprio futuro a livello lavorativo e finanziario, il Pianeta lo costringerà a scendere violentemente con i piedi per terra. Lo porterà dunque anche suo malgrado a una maturazione “forzata”. Chi avesse invece le carte in regola non ha da temere, dato che può raccogliere i frutti del suo duro lavoro.

