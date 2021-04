Se c’è un errore che facciamo spesso nell’arredamento, è quello di ragionare in maniera troppo convenzionale. Raramente abbiamo il coraggio di dare davvero del carattere alle nostre stanze o ai nostri mobili, e preferiamo percorrere strade già battute.

Questo di certo rende meno interessanti le nostre stanze. Per cui sarebbe bene trovare qualche modo per ravvivare un po’ l’abitazione. In un articolo precedente avevamo dato delle dritte per rendere la propria camera da letto più moderna. Oggi faremo qualcosa di ancora più semplice, consigliando un solo acquisto. Tutti stanno mettendo questo oggetto in armadio e sappiamo bene perché.

Di che cosa abbiamo bisogno

Premettiamo che il consiglio vale per qualunque tipo di armadio. Di legno, materiale plastico o altro, va benissimo. Può inoltre essere grande o piccolo, la soluzione è la stessa.

La ragione è presto detta. Oggi vedremo un problema che affligge qualunque armadio indifferentemente. Per capirlo, pensiamo a quando è notte, o comunque non c’è un’illuminazione ottima. Proviamo ad aprire l’armadio per cercare un paio di pantaloni e nulla, non vediamo niente. La nostra ricerca si fa difficile, perché abbiamo tanti indumenti stipati lì dentro e trovare quello che ci serve al buio è un’impresa.

Tutti hanno avuto questo problema, ma per fortuna c’è una soluzione.

E luce fu

Quello che oggi va tantissimo di moda è montare dei led nell’armadio. Essi si possono attaccare alla parte alta del mobile, e sono studiati in maniera molto intelligente. Infatti, non saranno sempre accesi, ma si illumineranno solo quando apriamo l’armadio. Non solo, ma molti di questi possono essere controllati con dei telecomandi, quindi possiamo programmarli liberamente e farli stare sempre spenti quando c’è il sole.

Ci sono vari tipi di prodotti di questo tipo, con varie fasce di prezzo. In genere, se ne possono trovare di buoni con una ventina di euro. Se troviamo il prezzo troppo alto, iniziamo con un solo armadio piccolo, per fare una prova. Poi se ci piace pian piano li possiamo prendere per tutta la casa.

Tutti stanno mettendo questo oggetto in armadio e sappiamo bene perché. Basta ricerche infinite e nella penombra, torniamo a vedere le cose chiaramente.