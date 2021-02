L’arredamento della camera da letto è un aspetto da non sottovalutare. Non si tratta solo della stanza in cui dormiamo, ma anche quella in cui teniamo tutti i vestiti. Per alcuni di noi, è anche dove studiamo. Bisogna quindi capire bene cosa acquistare per rendere questa parte della casa davvero gradevole. Soprattutto se vogliamo seguire le tendenze più recenti. Per fortuna, basta poco: con questi semplici accorgimenti la nostra camera da letto sembrerà molto più moderna.

La semplicità al potere

Le case di oggi sono sempre più minimaliste. Le camere da letto non fanno eccezione, quindi anche quando vogliamo comprare qualche arredamento nuovo, teniamone conto. Prediligiamo forme semplici, e non riempiamo troppo la stanza. Non riempiamola di armadi, poltrone e vasi, ma teniamone il minimo indispensabile. Questo darà alla stanza un aspetto più arioso e moderno. Sembrerà inoltre molto più ordinata.

Attenzione ai muri

Se poi siamo disposti a ridipingere i muri, prediligiamo colori semplici, chiari. Ridipinti o no, su di essi mettiamo pochi o nessun quadro. È meglio arredare una camera moderna con semplici pensili, che con quadri che possono appesantire l’impatto complessivo. A proposito di pensili: ce ne sono alcuni mimimalisti che sono quasi invisibili, e costano poco. Mettiamoci sopra qualche libro e sembrerà quasi che siano “sospesi”, per un bellissimo effetto artistico.

Ulteriori consigli

Per quanto riguarda l’illuminazione, è la luce naturale a farla da padrone. Assicuriamoci di far entrare quanta più luce possibile, che durante il giorno illumini bene i nostri spazi. E per la notte, l’ideale sarebbe avere delle luci innestate nel soffitto, un’illuminazione indiretta e dall’aspetto elegante. Se invece non vogliamo spendere tanto, basta prendere lampadari ed abat-jour dalle forme minimal (si possono trovare in qualsiasi negozio di arredamento).

Un’altra cosa che possiamo fare è comprare un tappeto molto grande e metterlo sotto il letto. Questo darà un’aria moderna ed elegante alla stanza. Sarà anche molto piacevole poggiarci i piedi come prima azione della giornata, appena svegli.

Con questi semplici accorgimenti la nostra camera da letto sembrerà molto più moderna. Arredamento semplice, pensili al posto di quadri, attenzione alla luce e prendiamo un tappeto. Poche cose, ma sufficienti per dare una forte svecchiata alla stanza.

