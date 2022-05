La primavera ormai ha preso pieno campo e la sua presenza si fa notare soprattutto su balconi e terrazzi e nei giardini. Ovunque ci giriamo è un’esplosione di fiori coloratissimi e profumati e le fioriere traboccano di gerani, primule, viole, rose e tulipani. Così come all’esterno anche all’interno di casa la natura riprende a verdeggiare e molte piante programmate per fiorire in questo periodo sono già nel pieno del loro splendore. In particolare, possiamo godere della sofisticata bellezza delle orchidee, di quella più rustica delle begonie e di quella quasi finta dello spatifillo. Tuttavia, anche se questi fiori sono meravigliosi avrebbero un concorrente spietato, una pianta da interni tutta foglie ma non meno mozzafiato, che scopriremo proprio nell’articolo di oggi.

Tutti si gireranno a guardare questa pianta da interni dalle foglie che sembrano di marmo, più decorativa di orchidea e begonia

Il suo nome è Syngonium mottled o screziato, una pianta che rientra nella grande varietà di queste viti messicane ma dotata di una particolarità spettacolare. Le sue foglie, infatti, sembrano fatte di marmo perché sono screziate e cioè variopinte da infinite striature e chiazze di ogni tonalità di verde. Alcune volte questo si fonde anche con il bianco e il panna, creando una trama irripetibile che rende unica ogni pianta.

Questa varietà di Syngonium è una sempreverde e quindi le sue foglie, molto grandi e simili a dei cuori, ci faranno compagnia per tutto l’anno.

Inoltre, la pianta è particolarmente compatta e bassa, ideale per essere posizionata anche su un tavolino o una grande libreria.

Cure e coltivazione

Quindi, è probabile che tutti si gireranno a guardare questa pianta da tenere dentro casa una volta che l’avremo acquistata. La particolarità delle sue foglie di marmo è il suo punto forte e la tentazione di ammirarla sarà irresistibile. Però, oltre ad essere bello, il Syngonium screziato sarebbe una delle piante da interno più facili da gestire e mantenere. Infatti, il suo adattamento all’ambiente domestico sarebbe veramente estremo, riuscendosi a adeguare a qualsiasi condizione luminosa. Nonostante ciò, prediligerebbe un ambiente particolarmente luminoso ma lontano dal Sole diretto. Poi, per quanto riguarda le temperature, essendo una pianta tropicale, adorerebbe il caldo umido anche se resisterebbe bene fino ai 10 gradi.

Un’altra accortezza dovremmo averla per quanto riguarda il terriccio. Questo dovrebbe essere non solo ben drenato ma anche arieggiato e per questo dovremmo miscelare quello universale a corteccia, pietra pomice o argilla espansa. Inoltre, dovremmo innaffiarlo solamente quando la superfice della terra risulti secca al tatto, senza eccedere con le quantità per evitare il marciume radicale.

Concimazione e malattie

Per quanto riguarda la concimazione, questa pianta da interni non ne avrebbe particolare bisogno se non in estate, almeno una volta al mese da giugno a settembre. Infine, dovremmo fare attenzione all’attacco di acari e cocciniglia.

Per scongiurarli dovremmo controllare spesso il retro delle foglie ed eventualmente intervenire con prodotti specifici, come un antiparassitario a base di olio di Neem.

