È la domanda che si pongono tutti, perché il 2020 è stato un anno particolarmente sfortunato. Come si prospetta l’anno nuovo?

In effetti, questo 2020 ha messo in ginocchio parecchi Stati e moltissima gente, un anno forse non da dimenticare ma sicuramente che porta a riflettere. Tutti si chiedono allora coma mai il 2020 è stato un anno particolare e come sarà invece il 2021.

Un anno sfortunato il 2020

Ebbene, è cominciato con la dichiarazione ufficiale cinese della presenza del virus e si chiude con l’arrivo dei vaccini contro il Covid-19. Ma il 2020 ha fatto soffrire non poche persone in tutti gli Stati a causa della crisi economica che si è scatenata.

L’anno 2020 era anche cominciato con il calcolo degli animali morti in Australia a causa dei devastanti incendi. Oltre 400 milioni di animali uccisi dal fuoco.

Come mai un periodo così difficile?

Se qualcuno si sta chiedendo come mai nel 2020 siano successe queste cose, ebbene forse una risposta c’è. Non dimentichiamo che l’anno 2020 è un anno bisestile e per tradizione popolare gli anni bisestili sono quelli che non portano bene. Si ricordino, in Italia, le disgrazie del Belice del Friuli con i loro terremoti devastanti.

Inoltre, se consideriamo il numero 2020 la somma dei singoli numeri che lo compongono dona un 4 puro, formato dalla somma di un doppio 2. Il 4 è il numero legato al denaro, in modo negativo. E, infatti, le economie del mondo quest’anno hanno sofferto non poco.

Tra l’altro anche il sangue di San Gennaro a dicembre non si è sciolto, segno di un anno veramente difficile.

Inoltre, con il 2020 termina un’era durata circa 26.000 anni e ne comincia una nuova sotto il segno dell’Acquario della stessa durata.

Tutti si chiedono come mai il 2020 è stato un anno particolare e come sarà invece il 2021

Se l’anno 2020 sarà ricordato come l’anno della prima grande pandemia a livello mondiale, sicuramente quello del 2021 sarà l’anno delle vaccinazioni. Un anno, perciò, di guarigione e di lenta rinascita. Il peggio è passato e si pensa alla ricostruzione graduale della vita sociale e dell’economia. Lasciare alle spalle il 2020 sarà una liberazione per dare spazio ad un anno nuovo pieno di energie e di voglia di rinascere. Alla mezzanotte di fine anno si stapperà volentieri la bottiglia di spumante che dichiarerà terminato l’anno sfortunato, per dare inizio all’anno della rinascita.

La nuova era che comincia

L’Aquario simboleggia bene quest’epoca che si apre e riversa dalla sua brocca l’acqua a tutta l’umanità. L’acqua è il simbolo della vita nascente, non a caso la vita sulla terra è generata dall’acqua. Bisogna perciò aspettarsi un lento ma profondo cambiamento nei prossimi anni, un nuovo modo di vedere e vivere la vita.

L’acqua porterà rigenerazione nel tessuto della vita sociale, in tutti i settori, anche quello religioso in cui termineranno gli estremismi e si procederà verso con un dialogo sempre più profondo, versò l’unità delle religioni.