Sono iniziate le fatidiche pulizie di primavera durante cui dobbiamo smontare armadi, cassetti e igienizzare tutte le varie stanze e gli oggetti di casa.

La primavera, in fondo, è la stagione dei cambiamenti e ci influenza notevolmente in maniera positiva.

Tra le cose da pulire in casa, troviamo anche il battiscopa che trovandosi così vicino al pavimento raccoglie molta polvere.

Farlo tornare pulito richiede sforzo e pazienza, infatti dovremo abbassarci per pulirlo in modo ottimale.

Saremo tutti sbalorditi nel vedere il battiscopa di casa splendente ed igienizzato in un attimo grazie a questi semplici ingredienti da cucina.

Battiscopa di legno

Se il nostro battiscopa è di questo materiale basterà preparare una miscela di olio e aceto.

Dovremo miscelare mezzo bicchiere d’aceto bianco, mezzo di olio di oliva e due bicchieri d’acqua calda.

L’olio di oliva è un ottimo alleato del legno e lo rende splendente, mentre l’aceto grazie alle sue proprietà elimina le macchie più ostinate.

Per far legare bene tutti i componenti del composto, attendiamo qualche minuto e con un panno in spugna passiamo sul nostro battiscopa.

Attendiamo circa cinque minuti e risciacquiamo con l’acqua calda per far sciogliere tutta la polvere incrostata.

Infine, quelli in ceramica

Invece, per pulire a fondo il battiscopa in ceramica, materiale molto delicato, occorrerà un batuffolo di cotone e l’immancabile aceto bianco.

Basterà semplicemente inzuppare il nostro batuffolo nell’aceto.

Il cotone è infatti uno straordinario alleato per pulire ogni angolo dei battiscopa, va bene anche per quello in legno.

Puliremo con facilità anche il bordo superiore del battiscopa, che tende ad essere più spesso di quello in legno e quindi raccoglie più polvere.

Dopo qualche minuto, avremo terminato con facilità il lavoro e il nostro prezioso battiscopa tornerà a essere pulito e brillante.

Spesso tendiamo a non considerare queste semplici soluzioni naturali a portata di mano.

Per questo motivo rimaniamo tutti sbalorditi nel vedere il battiscopa di casa splendente ed igienizzato in un attimo grazie a questi semplici ingredienti da cucina.