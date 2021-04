Le scarpe devono essere pulite in modo efficace per evitare che emanino un cattivo odore. In un precedente articolo abbiamo spiegato come eliminare questo fastidiosissimo problema lavando nel modo giusto le scarpe. Oggi, invece illustriamo un metodo infallibile per eliminare il cattivo odore dalle scarpe senza lavarle. Questo metodo che in pochi conoscono è efficacissimo, veloce, naturale ed economico. Insomma, basta provarlo, vediamo di cosa si tratta.

Un metodo infallibile per eliminare il cattivo odore dalle scarpe senza lavarle

Le scarpe quando sono sottoposte a lavaggi frequenti si rovinano e poi non tutte le scarpe possono essere lavate. Quindi, ecco un metodo naturale che elimina in modo definitivo il cattivo odore dalle scarpe senza bagnarle.

La prima cosa da fare è cospargere la scarpa al suo interno con due cucchiai di bicarbonato. Fare attenzione che sia ricoperta tutta la superficie interna e lasciare agire il bicarbonato per tutta la notte.

Al mattino rimuovere la polvere con uno spazzolino per i denti. Il bicarbonato oltre ad eliminare le macchie e un ottimo igienizzante.

Per coloro che non amano utilizzare il bicarbonato possono sostituirlo con l’amido di mais, altrettanto efficace. Il procedimento è lo stesso di quello utilizzato per il bicarbonato.

In alternativa è possibile usare aceto e borotalco

Un altro rimedio efficace ma con odore forte, è l’aceto. Se avete provato tutto è il risultato non soddisfa, allora bisogna provare quest’ultimo rimedio.

Bagnare un panno con l’aceto bianco e strofinarlo sulla superficie interna della scarpa. Nei punti più critici aiutatevi con lo spazzolino per i denti. Se il cattivo odore è persistente è possibile preparare una miscela con alcol e aceto (suddivisa in parti uguali). L’aceto eliminerà tutto lo sporco delle scarpe anche quello più resistente.

Infine, il rimedio più utilizzato è il borotalco, ma non sempre ha sortito gli effetti sperati, in quanto richiede un’applicazione quotidiana.

Si può utilizzare ogni sera cospargendo le solette delle scarpe e lasciare agire almeno un’ora, ancora meglio farlo agire tutta la notte.

Dipende dal tempo di utilizzo a disposizione. La mattina o dopo un’ora, rimuovere la polvere di borotalco dalle scarpe.

Il borotalco con il suo potere assorbente ha la capacità di eliminare i cattivi odori e l’umidità. Inoltre, può essere utilizzato anche direttamente sui piedi prima di indossare le scarpe, questo evita la formazione del cattivo odore.

Oggi, abbiamo spiegato un metodo infallibile per eliminare il cattivo odore dalle scarpe senza lavarle. Nel prossimo articolo spiegheremo come prevenire il cattivo odore e mantenere le scarpe igienizzate con fantastici rimedi naturali.