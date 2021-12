Tutti possono accumulare cifre importanti investendo sui mercati finanziari. Servono solamente 2 cose, un lungo arco temporale e lo strumento adatto. Chi utilizza questi due ingredienti può mettere insieme centinaia di migliaia di euro partendo anche dal risparmio di solamente 100 euro al mese. Per esempio tutti possono trasformare 6.000 euro totali o 100 euro al mese fino a 278.000 euro con questa unica mossa. Vediamo come nelle righe seguenti.

Il tempo non solo è galantuomo ma è anche un formidabile strumento di moltiplicazione della ricchezza quando unito all’interesse composto. L’interesse composto nel lungo periodo permette di guadagnare interessi sugli interessi creati precedentemente. Le potenzialità dell’interesse composto si esprimono su di un ampio arco temporale ma è nell’ultimo periodo che il capitale aumenta maggiormente.

Con questo sistema guadagnare è semplicissimo. Basta impiegare il risparmio a un certo tasso d’interesse e attendere. Seminare bene per raccogliere i frutti. Per esempio immaginiamo un risparmiatore che ha accumulato 6.000 euro e volesse investirli. Supponiamo che riesca a trovare uno strumento che possa rendere mediamente il 10% annuo. Lasciando i 6.000 euro a fruttare per 40 anni, questi si trasformerebbero in 271.000 euro. Il risparmiatore deve solamente investire una sola volta nello strumento il capitale a disposizione e attendere.

Esistono soluzioni d’investimento che possano rendere almeno il 10% annuo. Molti strumenti negli ultimi anni hanno avuto un simile rendimento medio annuale, in particolare alcuni ETF. Per esempio l’SPDR S&P 500 (Isin: IE00B6YX5C33), ha avuto un rendimento medio superiore al 10% negli ultimi 20 anni.

Un’obiezione può essere quella di non avere a disposizione 6.000 euro. Questa somma però può essere anche accumulata in un anno, risparmiando 500 euro al mese, o magari in 2 anni, con 250 euro al mese. Ma vediamo cosa accade al capitale di un risparmiatore che investe 100 al mese. Immaginiamo che un investitore non abbia a disposizione un capitale di partenza ma possa contare su 100 euro al mese. Questi soldi vengono investiti ogni mese in automatico su un unico ETF, magari l’SPDR S&P 500. Se in futuro questo titolo replicherà le performance passate, con un rendimento del 10% annuo in 32 anni 100 euro al mese diventeranno 278.000 euro.

Una strategia di accumulo senza capitale di partenza non è penalizzante

Partendo da zero e con 100 euro al mese si accumulano più soldi più velocemente che investendo subito 6.000 euro. Partire senza capitale ed investendo regolarmente piccole cifre, si possono ottenere risultati strepitosi. Ad esempio, con zero euro di partenza e un risparmio di 5 euro al giorno per accumulare facilmente 200mila euro si deve fare in questo modo.

Queste sono soluzioni che possono aiutare a creare una capitale integrativo alla pensione durante tutto il periodo lavorativo. In alternativa o in aggiunta ai fondi pensione, un lavoratore potrebbe puntare anche su questa strategia d’accumulazione. Può apparire incredibile quanto denaro si può accumulare prima dei 50 anni con questo metodo.