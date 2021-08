Chi non è bravo con le piante in generale può provare con quelle da interno. In particolare, esiste una specie che non richiede affatto grandi conoscenze ed è facile da curare. Possiamo diventare così tutti pollici verdi con una magnifica pianta d’appartamento forte e di pochissime esigenze.

Almeno una pianta nella vita

Ci sono dei veri appassionati delle piante d’appartamento. Sono ben attrezzati e dedicano loro molta attenzione, così d’avere delle piante sempre in forma. C’è poi chi non riesce o semplicemente non ha tempo. A volte alla fine si rinuncia ad avere una pianta in casa.

Per fortuna in aiuto viene una pianta che non ha bisogno di grandi cure. Parliamo del Potos, una sempreverde le cui esigenze sono limitate e tutti possono tenerla in casa con un minimo di cura.

Tutti pollici verdi con una magnifica pianta d’appartamento forte e di pochissime esigenze

Il potos, o Scindapsus aureus, è una pianta con foglie particolari. Dal verde vivido sono attraversate da sfumature chiare, come per le foglie variegate. La pianta ha una buona vegetazione. Cresce in fretta e ha bisogno perciò di un sostegno che sia più alto di lei. Quando ci si reca ad acquistarla si faccia attenzione a quest’ultimo particolare.

Il suo costo è molto basso e per questo è anche abbastanza diffusa. A questo si deve aggiungere anche un altro vantaggio: il potos si adatta bene a vivere in casa, anche in condizioni non ideali. La sua robustezza infatti gli permette di vivere in appartamenti poco luminosi.

La giusta esposizione

Se la stanza è troppo buia gli basta anche una lampada che gli dia un po’ di luce durante il giorno. Ma la sua collocazione migliore è a mezz’ombra. Bisogna evitare la luce diretta del sole, così come le fonti di calore artificiale d’inverno, come i termosifoni. Il sole può bruciare le foglie, mentre l’ombra eccessiva spegne quelle magnifiche linee variegate di colore chiaro.

Riguardo poi a quando innaffiarla, la risposta è semplice. Infatti le sue esigenze idriche sono relativamente limitate. Durante i periodo meno caldi basta innaffiarla una o due volte a settimana. Quello che, invece, è da evitare assolutamente sono gli eccessi d’acqua.

C’è chi preferisce farla sviluppare in altezza attorno a un tutore, altri, invece decidono di farla scendere a cascata, sistemandola in alto. È una pianta che si può potare senza problemi. In questo modo sarà più facile darle una forma regolare. Il potos è dunque un’ottima pianta d’appartamento, facile da mantenere.

