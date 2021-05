“Lo fanno sembrare così facile. Stabilire una relazione con altri esseri umani. Come se non sapessero che è la cosa più difficile del mondo”. Per chi ha amato la serie TV Dexter non sarà sfuggita questa affermazione dove il protagonista allude a un vero e proprio dato di fatto. Stabilire relazioni durature e sincere con le altre persone è davvero una delle cose più difficili del mondo.

Le persone veramente brave con le relazioni umane sono poche e si riconoscono all’istante.

Sono quelli che affascinano e che sanno vivere con disinvoltura qualsiasi situazione. Quelle persone che sanno realmente stare al mondo, senza indossare particolari maschere e, soprattutto, senza fingere.

Sicuramente tutti possiamo migliorare il nostro modo di rapportarci all’altro senza snaturarci troppo. Ma come si fa? Ecco alcuni pratici consigli degli esperti per imparare a rapportarsi agli altri. Pochi conoscono queste incredibili mosse per farsi apprezzare dalle altre persone e trasformarsi nell’anima della festa.

Sorriso

Uno dei fattori che più favoriscono l’interazione sociale è il sorriso. Sorridere è un elemento fondamentale per dare alle relazioni umane un tocco in più. Dimostrare di essere realmente contenti di essere in compagnia dell’altro è il primo passo per il successo. Bisognerà, però, essere sinceri dal momento che un sorriso forzato si riconosce molto facilmente.

Sforzarsi di ricordare

Frequentemente capita di incontrare nuove persone che si presentano dicendoci il loro nome. Dopo pochi minuti, come per magia, il nome è scomparso dalla nostra mente. Ecco, sarebbe importante cercare di ricordare il nome delle persone che incrociano il nostro cammino. Infatti, ricordare i nomi è uno dei modi migliori per farsi volere bene dagli altri.

Interesse e ascolto

Interessarsi agli altri e imparare ad ascoltare è un buon punto di partenza. Tutti tendiamo all’egocentrismo, infatti la parola più utilizzata durante una conversazione è “io”. Il problema è che cercando sempre di portare l’interesse su di sé non si riuscirà mai a dare vita a delle vere relazioni sociali. In pochi si interessano veramente agli altri, per questo motivo chi riuscirà a farlo sarà molto benvoluto e si distinguerà.

L’interesse si manifesta anche nella capacità di ascolto. Infatti, è pieno di persone che tendono ad interrompere in continuazione per dire la loro, quasi nessuno incoraggia gli altri a parlare di loro stessi.

Quindi, la prossima volta che si chiede “come stai?”, bisognerà fare attenzione ad ascoltare veramente la risposta che ci viene data.

Passioni

Ognuno di noi ha particolari passioni e interessi. Riuscire a conversare facendo leva sugli interessi dell’altro è il modo per entrare in contatto. A quel punto sarà più facile stabilire una vera relazione con le altre persone. Evidenziare i pregi degli altri, poi, sarà davvero importante. Ecco svelate le incredibili mosse che pochi conoscono per farsi apprezzare dalle altre persone e trasformarsi nell’anima della festa.

