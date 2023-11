Tutti pazzi per questi favolosi orecchini di Bottega Veneta: quanto costano e dove trovare alternative simili ma economiche

Stanno spopolando questi orecchini del brand Bottega Veneta. Molte star li stanno amando e indossando. Ma quanto costano? E dove si possono trovare degli orecchini simili ma a buon prezzo?

È davvero incredibile come gli accessori cambino radicalmente il nostro look. Ad esempio, dei semplici jeans possono assumere diverse sfumature in base agli accessori scelti.

Non solo scarpe e borse ma anche i gioielli sono delle chicche che rendono l’outfit unico e aumentano il fascino della persona che li indossa. Inoltre, scegliendo le collane e gli orecchini giusti potrai anche enfatizzare i punti di forza del viso e del corpo. Sapevi che per valorizzare il viso tondo dovresti indossare degli orecchini pendenti? E per slanciare la figura mettere una collana lunga?

Tutti pazzi per questi favolosi orecchini di Bottega Veneta: modelli e prezzi

A proposito di orecchini. C’è un modello che spopola su tutti i social e che molte celebrità stanno indossando e amando. Chiara Ferragni, Kendall Jenner e altre star sono pazze per gli orecchini a forma di goccia del brand Bottega Veneta. Parliamo di una casa di moda italiana di grande pregio che produce abbigliamento ma anche accessori e profumi molto ricercati.

Viene fondata nel 1966 a Vicenza e il tratto distintivo dell’azienda è il famoso motivo intrecciato, che può essere effettuato con diversi materiali. Le sue bellissime borse ne sono un esempio.

Ma torniamo agli orecchini a forma di goccia avvistati ai lobi di molte celebrità. Gli orecchini Drop, questo il loro nome, sono “realizzati mediante la tecnica dell’elettroformatura in argento sterling”. Questa è la descrizione presente sul sito ufficiale. Abbiamo la versione con finitura oro 18 carati, in argento sterling ultra leggero, smaltati a mano oppure smaltati a mano con effetto degradé, ecc.

Gli orecchini Drop più gettonati sono quelli con finitura oro 18 carati e li troviamo in due dimensioni. Il costo del modello piccolo è di 580 euro. Gli orecchini grandi hanno un prezzo di 950 euro.

Dove trovare delle alternative economiche

Tutti pazzi per questi favolosi orecchini di Bottega Veneta, che sono diventati un vero must e i più desiderati del momento. Ma diciamo la verità non tutti possono permettersi di pagare una cifra così alta per un paio di orecchini. Allora mettiamoci alla ricerca delle riproduzioni valide ma che abbiano un prezzo accessibile a tutti.

Il sito Amazon può aiutarci. Qui si possono trovare dei “dupe” (fac-simile) davvero a buon prezzo. Da 5 euro, 10 euro, 20 euro. Ce ne sono tantissimi. Di certo non sono del brand Bottega Veneta, ma potrebbero essere delle alternative economiche molto valide.

(n.d.r. Non è un servizio pubblicitario.Trattasi di informazione gratuita al servizio dei Lettori. Non c’è alcun rapporto diretto o indiretto con l’azienda e i marchi citati)