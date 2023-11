La legge dell’alternanza come da regole che governano i calcoli dei nostri setup ci fa dire con probabilità del 70% che se in un setup rosso si forma un minimo, nel successivo sarà un massimo. Invece, i setup sia rossi che neri, con probabilità del 90% “intercettano” i minimi e massimi assoluti e relativi. Il 30 ottobre, setup nero, ha visto formare un minimo e non si nega la possibilità che questo possa essere di ripartenza definitiva. Ecco perchè questa è una settimana molto importante per i mercati azionari internazionali.

Precisione quasi stupefacente

Come si può osservare dal grafico che segue, i nostri setup intercettano con estrema precisione i punti di inversione. E questo si verifica puntualmente da oltre 20 anni, e c’è da sottolienare che essi vengono calcolati con almeno 12 mesi di anticipo.

Proprio il 30 ottobre sono stati toccati livelli di prezzo rilevanti. Infatti dai minimi di quella giornata di contrattazione passavano delle trend line spartiacque fra ribasso di breve termine e di medio lungo termine. Per il momento il rimbalzo potrebbe continuare, ma assumerà rilevanza solo nel caso che le chiusure di questa settimana saranno superiori a:

Dax Future

15.025

Eurostoxx Future

4.100

Ftse Mib Future

27.645

S&P500

4.261.

Attenzione però, solo una chiusura del mese di novembre superiore ai seguenti livelli archivierebbe con elevate probabilità il ribasso iniziato nel mese di agosto:

Dax Future

15.686

Eurostoxx Future

4.258

Ftse Mib Future

28.765

S&P500

4.396.

Settimana molto importante per i mercati azionari internazionali

Alle ore 18:13 della seduta di contrattazione del giorno 1 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.007

Eurostoxx Future

4.108

Ftse Mib Future

27.920

S&P500

4.212,95

Il Vix è in ribasso e fra pochi minuti deciderà la FED. Cosa attendere da Powell? Ci interessa poco, perchè a parer nostro i grafici scontano tutto e oggi sono in un punto nodale. Per il momento, le probabilità sembrano voler tornare al rialzo. Vedremo come chiuderanno i listini venerdì 3 novembre. Forse si vede un barlume di ottimismo dopo tanto penare.

