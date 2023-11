Tutti pazzi alla Lidl per questo piccolo elettrodomestico economico: non è più un lusso a questo prezzo!

Gli appassionati di cucina di tutto il Mondo sono sempre alla ricerca di nuove idee e spunti per rendere le loro preparazioni più efficienti, rapide e saporite. D’altro canto, alcuni strumenti non sono facili da reperire, sia per caratteristiche che per prezzo, come nel caso dei robot.

Non è un mistero che anche nelle cucine dei ristoranti si faccia ausilio della tecnologia, e dei robot, per agevolare le parti più ripetitive delle preparazioni. Perché impiegare un addetto a mescolare la farina o la polenta, quando ci può pensare in maniera efficiente un piccolo braccio automatico? D’altronde, però, l’ausilio tecnologico costa. Eppure, la grande distribuzione organizzata propone offerte che possono scardinare i preconcetti, facilitando l’acquisto delle attrezzature meno facilmente raggiungibili. Potrebbe essere questo il caso del Monsieur Cuisine Smart: sono letteralmente tutti pazzi alla Lidl per questo piccolo elettrodomestico economico, che propone ottimi servizi ad un prezzo decisamente scontato.

Prezzo competitivo, moltissime funzioni, e qualche piccolo limite

Il costo di 399 € rappresenta per molte famiglie un piccolo investimento. Ma oltre al prezzo di un prodotto occorre considerare sia le alternative possibili, che il valore. Il robot da cucina Monsieur Cuisine Smart della Lidl, prodotto dal noto marchio SilverCrest si propone di sfidare entrambi i canoni. Il prezzo è veramente poca cosa rispetto ai concorrenti: basti pensare che la comparazione è inferiore di circa 1.000€ rispetto ai concorrenti di alta gamma. Non solo, ma il prezzo proposto presso la grande distribuzione organizzata della Lidl è inferiore rispetto al medesimo prodotto acquistato on-line!

Ma quali sono le funzioni proposte, e perché sono davvero in tanti a richiedere questo piccolo aiutante robotico? A considerare le recensioni e le opinioni più diffuse, ci sono alcuni punti di rilievo da considerare oltre al prezzo. Non mancano ovviamente le questioni da migliorare: le opinioni comparate lamentano specialmente un avvio del dispositivo lento, un livello sonoro impattante se alla massima velocità, un sistema di pulizia non troppo agevole ed una visibilità delle preparazioni che in altri prodotti non c’è.

Tutti pazzi alla Lidl per questo piccolo elettrodomestico economico

Sembrano comunque obiezioni superabili da parte di molti appassionati che non hanno esigenze formali, ma che guardano ai molti vantaggi sostanziali. Il piccolo robot da cucina ha uno schermo touch da 8 pollici, e contiene ben 11 programmi automatici, 600 ricette preimpostate con istruzioni, 10 velocità di cottura variabili fino ai 130 gradi, e una potenza di motore a 1000 W con grandezza doppia rispetto al modello precedente. Considerato che con lo stesso prodotto è possibile sia lessare che rosolare o cuocere a vapore, ma anche frullare, macinare, impastare, mescolare, tritare, sminuzzare ed emulsionare. Infine, si può ridurre a purea. La bilancia è integrata, e tra le funzioni c’è anche quella di mettere gli ingredienti sottovuoto. Insomma, al netto dei fisiologici limiti, il prodotto offerto da Lidl per 399 euro è davvero intrigante, e potrebbe facilitare la vita a molte famiglie.

