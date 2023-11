Dopo l’ultima seduta si potrebbe parlare di un titolo bancario sull’orlo del ribasso. Tuttavia, i supporti reggono e le quotazioni di Banca MPS potrebbero essere sul punto di ripartire al rialzo.

I punti di forza e di debolezza di Banca MPS

I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L’attività dell’azienda, quindi, è particolarmente redditizia. Inoltre, la società presenta multipli di guadagno molto interessanti. Ad esempio, il rapporto tra prezzo è utili è pari circa a 10x, mentre il rapporto tra prezzo e fatturato è pari a 0,66x. Anche, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Altro aspetto positivo è che nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Anche le revisioni dell’EPS sono state fortemente riviste al rialzo negli ultimi 4 mesi.

Tra i punti deboli ci sono le previsioni di crescita relativamente basse. Le azioni Banca MPS, infatti, non sono tra quelle con più alto potenziale di crescita del fatturato. Inoltre, la crescita prevista attualmente dell’Utile Netto per Azione (EPS) dell’azienda per i prossimi esercizi è un punto debole notevole.

Le raccomandazioni degli analisti

La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa. Il prezzo obiettivo medio a un anno, infatti, implica un importante potenziale di apprezzamento che è stimato essere pari a circa il 30%.

Altro dato importante, negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il caso hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio.

Inoltre, negli ultimi dodici mesi, gli analisti del consensus hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull’azienda.

Un titolo bancario sull’orlo del ribasso, quali livelli monitorare? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 7 novembre a quota 2,588 €, in ribasso dell’1,52% rispetto alla seduta precedente.

Dopo un tentativo di ripresa, le quotazioni del titolo hanno accelerato al ribasso chiudendo sui minimi. Questo movimento ha portato il prezzo in prossimità del supporto in area 2,572 €. La rottura di questo livello potrebbe fare accelerare le quotazioni al ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

In caso contrario, invece, le azioni Banca MPS potrebbero ripartire immediatamente al rialzo.

