Tutti parlano di questa serie italiana da vedere in una sera e che ci farà sbellicare dalle risate

Se vogliamo passare una serata in realax sul divano con risate e tanta leggerezza questa serie italiana da appena 8 puntate è perfetta per l’occasione.

Anno nuovo, prodotti nuovi. Questo è il mantra che le piattaforme streaming stanno seguendo da qualche giorno a questa parte dove sono moltissimi i nuovi arrivi da non perdere. Da Netflix, a Disney +, ad Amazon Prime, sono moltissime le nuove uscite interessanti e per tutti i gusti.

Ad esempio proprio il 16 gennaio Sky ha rilasciato un prodotto che sembra promettere davvero bene, ovvero The Last of Us. Ispirato all’omonimo videogioco, The Last of Us racconta la più classica storia del virus che scappa dai laboratori e travolge il Mondo in una gigantesca pandemia, storia che oggi suona piuttosto familiare. Il virus trasforma le persone in voraci zombie e pertanto l’obiettivo di Joel, il protagonista, sarà intanto quello di mettersi in salvo ma lungo il cammino della salvezza emergerà molto altro.

Tutti parlano di questa serie italiana da vedere su Amazon Prime

Spostiamoci su toni decisamente più leggeri cambiando anche piattaforma per parlare di una serie televisiva divertente e soft con uno dei personaggi comici più amati degli ultimi anni. Dopo il successo su scala nazionale riscosso a seguito delle edizioni di LOL-Chi Ride è Fuori, torna a farci ridere di gusto il mitico Lillo. Esce infatti sugli spazi di Amazon Prime la serie Sono Lillo da vedere con leggerezza in una sola serata e farci qualche buona risata.

La trama ricalca forse quello che l’attore comico ha vissuto negli ultimi 2 anni, ovvero liberarsi di un personaggio che lo condanna: PosaMan. Questo personaggio fu inventato durante le riprese di LOL ma da allora sembra perseguitare l’attore che oggi decide di sdrammatizzare realizzando una serie proprio sul tentativo di lasciarsi la maschera alle spalle.

Nel cast sono presenti anche attori di prima cartella come Corrado Guzzanti, Marco Mazzocca e Pietro Sermonti.

Classici da non perdere

Insomma se ultimamente tutti parlano di questa serie italiana ci sarà pure un motivo.

Tuttavia, se le nuove uscite non stuzzicano il nostro palato, nulla ci vieta di andare alla scoperta di qualche grande classico. Se siamo amanti dell’adrenalina e del ritmo serrato allora non possiamo perderci su Netflix The Snatch, per la regia di Guy Ritchie.

Ma su Netflix possiamo trovare tanti altri giganti del cinema, dalla trilogia del Padrino, tanti film di Christofer Nolan, Scorsese, Spielberg fino a David Lynch. Proprio in merito a lui, su Netflix non perdiamoci Mulholland Drive, un film che racchiude in sé eleganza, complessità e pathos gestiti da un Maestro della cinepresa.