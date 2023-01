Attilio Romita: perché il giornalista amico di Berlusconi partecipa al GFVip e cosa farà in futuro

L’ex anchorman della Rai, più volte alla conduzione del TG, ha 69 anni. Nel 2010 prova l’ebbrezza dell’essere vicino ad una candidatura per la Regione Puglia. Oggi è all’interno della Casa di Cinecittà. Cosa ci guadagna e cosa rischia.

Per sua stessa ammissione la conduzione del TG nelle edizioni di punta sia per Rai Uno che per Rai Due, gli consentono una “vita da star”. Come per i calciatori o i cantanti famosissimi. Attilio Romita è giornalista nel sangue, di quelli di razza provenienti da periodi di formazione lunghi e duri. Dapprima nelle redazioni locali della sua Regione natale, la Puglia, poi a Roma in casa RAI.

Una carriera di spessore: gli incontri con Oscar Luigi Scalfaro e George W. Bush

Nel suo curriculum, tra le altre mansioni, compare il ruolo di giornalista parlamentare e per diverso tempo segue la politica dalla Sala Stampa di Montecitorio. Tra i fatti più controversi e di rilievo, Romita segue l’elezione di Oscar Luigi Scalfaro alla carica di Presidente della Repubblica. Ancora, ha il privilegio di seguire un faccia a faccia tra Silvio Berlusconi (Presidente del Consiglio) e George Bush a Camp David, una delle residenze del Presidente degli Stati Uniti. Sono gli anni in cui nel mirino c’è Saddam Hussein, processato e condannato a morte nel 2006.

Il viaggio di ritorno da Roma a Bari

A guardare le precedenti esperienze la domanda è lecita. Attilio Romita: perché il giornalista di spessore partecipa ad un reality? A volerlo fortemente all’interno della Casa pare sia proprio il conduttore Alfonso Signorini. Intanto, l’ex di Rai Uno, nel 2013 viene rispedito al mittente. Da Roma torna in Puglia per guidare la redazione del TG regionale della RAI in qualità di caporedattore. Pare che all’interno della Rai ad un certo punto emerga qualche discrepanza tra le posizioni politiche del giornalista e l’azienda. Così almeno secondo voci.

Ad un passo dalle regionali 2010

Ma Romita, che in qualche intervista ricorda come in diverse occasioni colloquia amichevolmente con Silvio Berlusconi, è anche un papabile per le regionali del 2010. Sempre il patron della Mediaset lo vorrebbe in corsa all’interno del Popolo delle Libertà. Poi invece il candidato ufficiale sarà il medico e già consigliere regionale Rocco Palese. Ma in fondo non è una grande occasione perché sono gli anni in cui a spuntarla è Nichi Vendola che incassa un ragguardevole 48,69%.

Attilio Romita: perché il giornalista è tra i concorrenti del Grande Fratello e cosa rischia

Adesso capire perché rientra tra i concorrenti del GFVip certamente lo sa solo lui. Verosimilmente, a 69 anni a livello professionale, quel che è fatto è fatto e non ha nulla da perdere. Intanto ci dovrebbe essere un cachet in ballo, che è sempre gradito. Poi, se son rose, possono fiorire proprio in casa Mediaset perché con la RAI, a quanto pare i giochi son chiusi. E quindi, meglio giocarsela. Chiaramente sono nostre considerazioni e quindi potrebbero discostarsi dalle reali intenzioni di Romita. Gli auguriamo solo massima attenzione. Perché mai sia metta a repentaglio la sua vita privata. Dopo un bacio, probabilmente dato per gioco, alla concorrente Sara, la compagna Mimma non pare aver gradito. E mai sia che fuori da Cinecittà perda anche il tetto coniugale.