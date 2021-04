Chi ha un orto generalmente si premura di fare la raccolta dell’umido, in modo da poter fornire al terreno tutti i nutrienti di cui ha bisogno e di aiutare l’ambiente allo stesso tempo, producendo meno rifiuti.

Fare il compost in casa è un’ottima abitudine, e naturalmente possiamo fare riferimento a una lunghissima tradizione che ci insegna i trucchi e i consigli migliori per un compost perfetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tra questi consigli ce n’è uno che anche la scienza ha confermato. Non molti lo sanno, ma esistono delle verdure molto comuni che non andrebbero mai gettate nel compost in grossa quantità se non vogliamo rischiare di fare danni al terreno.

Tutti lo buttano nell’umido, ma questo frutto insospettabile potrebbe far male al terreno del nostro orto.

Gli agrumi possono acidificare troppo il terreno

Di quale frutto stiamo parlando? Dell’apparentemente innocuo limone. E non soltanto il limone, ma anche gli agrumi in generale, come aranci, mandarini, lime, clementine, pompelmi eccetera. Le bucce di questi frutti non andrebbero mai gettate nel compost in grande quantità. La ragione è molto semplice: potrebbero causare troppa acidità nel terreno, e quindi sbilanciare il suo equilibrio naturale.

Tutti lo buttano nell’umido ma questo frutto insospettabile potrebbe far male al terreno del nostro orto.

Ma come possiamo evitare che le bucce di limone procurino danni al terreno dell’orto?

Come neutralizzare i danni

Se abbiamo una piccola quantità di bucce, non c’è problema a buttarle nell’umido. Ma se abbiamo appena preparato una limonata e abbiamo una grossa quantità di scarti, è meglio non gettarli tutti nel compost. Esiste però una soluzione: possiamo buttare il limone nell’umido se nel bidone si trova anche una grande quantità di sfalci, potature o erba tagliata, che può bilanciare l’acidità prodotta dalle bucce di limone.

Un altro ingrediente fondamentale per un compost perfetto è quello di aggiungere abbondanti gusci di noci e nocciole, molto nutrienti per il terreno. Ecco altri tre segreti per un compost perfetto.