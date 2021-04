Ci sono frutti che non solo sono buonissimi ma che nella cultura popolare hanno anche dei poteri magici. In questo articolo parleremo di uno in particolare e delle straordinarie capacità che gli vengono attribuite. Tutti la conoscono ma pochi sanno che è un frutto e che ha il magico potere di attirare la fortuna e allontanare le disgrazie.

Il frutto della quercia ha da sempre poteri magici

Come melo, pero, pesco, banano e molte altre piante, anche la quercia produce frutti. Il frutto di quest’albero è la ghianda. Un prodotto che è alla base del nutrimento di molte specie di animali, come orsi, cervi, cinghiali, ma anche più piccoli, come gli scoiattoli. L’alto potere nutritivo lo rende uno alimento molto usato dagli allevatori di maiali, specialmente in Spagna e Italia.

Ma la ghianda ha un altro potere, quello magico che gli attribuiscono le culture del Nord Europa. Per alcune popolazioni in particolare celtiche, la ghianda come frutto della quercia è simbolo di potenza. Ma è considerato anche un potentissimo portafortuna. In particolare, alla ghianda si riconosce il potere di tenere lontane le disgrazie e i cosiddetti “fulmini” della vita. Per propiziarsi la fortuna e allontanare la sfortuna, è sufficiente posizionare questo frutto sul davanzale della finestra.

Ma gli influssi magici non terminano qui. Sempre secondo la cultura celtica, la ghianda è simbolo di immortalità e fertilità. Oggi noi non siamo abituati a mangiarla, pur essendo un frutto commestibile. Ma i Druidi erano soliti inghiottirne una per favorirsi una vita lunga e fortunata. Ma anche per ottenere doti profetiche, ovvero la capacità di leggere gli eventi del futuro.

È considerata un frutto sacro per i Vichinghi perché è l’emblema del dio Thor. La ghianda è sacra anche nella tradizione ebraica. Nella stessa Bibbia viene citata più volte. Se ne ciba Abramo e vorrebbe cibarsene il figliol prodigo nel Vangelo.

