Finalmente l’INPS detta la misura dell’indennizzo e la sua durata per genitori di figli under 14

Il Decreto-Legge n.30/2021 a sostegno dei genitori in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica una serie di misure. Tra queste spicca il congedo pari al 50% della retribuzione per i genitori di minori, lavoratori dipendenti, che non possono svolgere l’attività in modalità agile. Finalmente l’INPS, con la circolare n.63/21, detta la misura dell’indennizzo e la sua durata per genitori di figli under 14. Ecco finalmente tutti i dettagli specifici della misura, come preannunciato nell’articolo “Novità congedo parentale Covid, ecco come richiederlo”.

In particolare, uno solo o entrambi i genitori, ma in giorni diversi, possono fruire del congedo per i figli conviventi di anni 14 per i periodi di:

infezione da Covid certificata dal medico di base, dal pediatra o da provvedimento ASL;

quarantena da contatto, ovunque avvenuta disposta con provvedimento dell’ASL;

sospensione dell’attività didattica, disposta con provvedimento nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

Il requisito della quarantena e il limite dei 14 anni non è richiesto in presenza di figli con disabilità grave accertata.

Si può fruire del congedo, nelle situazioni sopra indicate, dal 13/3/2021 fino al 30/6/2021. Inoltre, i periodi di congedo parentale o di prolungamento fruiti dall’1/1/2021 al 12/3/2021, possono convertirsi, su istanza, nel congedo previsto dal Decreto. In tal modo non saranno computati e indennizzati come congedo parentale. Tanto vale anche per i periodi di congedo parentali richiesti per periodi successivi all’entrata in vigore del Decreto.

A tal fine, si dovrà presentare una nuova specifica domanda in sostituzione, dandone tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Si ricorda, infatti, che per il congedo in oggetto l’indennità prevista è pari al 50%, mentre per il congedo parentale è del 30%. Inoltre, le indennità si erogano con pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.

Pertanto per i genitori con minori di anni 14, il congedo è indennizzato nella misura pari al 50% della retribuzione. Invece, i genitori di minori con età compresa tra il 14 e i 16 anni potranno assentarsi dal lavoro, senza rischio di licenziamento, ma senza retribuzione.