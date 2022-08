Le vacanze sono agli sgoccioli e per molti sono già finite. Ma questo non ci impedisce di goderci le ultime belle giornate per fare qualche gita fuori porta, magari nel weekend, con la nostra dolce metà o con la famiglia. Sappiamo bene che la Toscana è una regione che ha davvero tanto da offrire, in termini culturali. Ma quello che molti non sanno, è che esiste un paradiso segreto tutto da vedere e dove poter fare il bagno in un’acqua chiara ed incontaminata. Che sia per uno o due giorni, prepariamo la valigia, perché questa escursione selvaggia è davvero imperdibile!

Gita a cavallo

Da aggiungere alla lista, se abbiamo intenzione di prolungare la nostra gita in Toscana, ci sono senza dubbio le passeggiate a cavallo. Ottima idea sia per far divertire i bambini, che per trascorrere qualche momento romantico immersi nella natura. Tante le agenzie che le organizzano e tantissimi anche i percorsi tra cui scegliere. Dalle passeggiate nel parco della Maremma, con vista panoramica sull’Argentario, alle passeggiate al tramonto tra le colline toscane, fino ad arrivare alle cavalcate in acqua. Per i bambini, si possono prediligere le passeggiate al sicuro nelle arene dedicate.

Molti di questi percorsi prevedono una piccola sessione per valutare il livello di idoneità. Si è sempre accompagnati da guide ed istruttori, che raccontano aneddoti sul mondo dell’equitazione. Basterà dare un’occhiata ai siti degli agriturismi più attrezzati, come il ranch Riding Tuscany dell’Agriturismo Belmonte Vacanze di Montaione, a pochi chilometri da San Gimignano e Volterra, o l’agriturismo biologico Diacceroni, oppure ancora l’agenzia Tuscany Horse Trail. E dopo una bella passeggiata a cavallo e un tour dei borghi toscani più caratteristici, possiamo concederci un po’ di relax in un luogo paradisiaco.

Tutti in Toscana per una gita fuori porta romantica di 1 giorno

Nel cuore della Garfagnana si trova un gioiello fatato, unico nel suo genere: le Polle di Malbacco, meravigliose piscine naturali che sembrano dipinte, per l’intensità delle sfumature del blu e del verde delle loro acque. Nascono dal fiume Versilia, nel suo percorso verso il mare, e la ricca vegetazione circostante le ha arricchite con piccoli ecosistemi che creano un’esplosione di colori suggestivi. La cascata si tuffa in un laghetto di acqua limpida, fredda e trasparente.

Per raggiungere questa meraviglia naturale bisogna seguire le indicazioni per il sentiero Pozzo della Madonna. Poi proseguire a piedi seguendo il sentiero numero 4, che in 10-15 minuti conduce all’oasi. Quando andare a visitarle? Sicuramente nei mesi meno affollati come giugno e settembre, per riuscire a trovare più facilmente parcheggio lungo la strada. Altrimenti, si può prendere la navetta che parte del comune di Malbacco. Che il nostro intento sia di trascorrere un weekend romantico o in famiglia, dovremmo andare tutti in Toscana per una gita fuori porta, alla scoperta di questo luogo magico, dove si incontrano mito e realtà.

