Tutti i trucchi per pulire l’interno auto con prodotti che abbiamo in casa

L’estate potrebbe essere un ottimo momento per fare delle pulizie più profonde. Dal garage al passare completamente la casa, il caldo ci permette di lavare e asciugare le superfici velocemente. Un perfetto momento per approfittare delle alte temperature, per dedicarci a quei posti non molto curati.

Per esempio, l’interno auto. A causa del costante utilizzo e del poco tempo, a questa zona non viene data molta importanza. Eppure, passiamo molto tempo all’interno dell’auto ed è quindi importante non solo pulire, ma anche disinfettare. Anche se dovremmo farla pulire professionalmente qualche volta, ci sono dei metodi casalinghi che ci possono aiutare. Ecco tutti i trucchi per pulire l’interno auto con pochi e semplici prodotti che abbiamo in casa.

L’aspirapolvere

Il primo amico delle nostre pulizie per l’interno auto è sicuramente l’aspirapolvere. Infatti, nei nostri sedili si possono accumulare polvere e sporcizia. Soprattutto se abbiamo bambini, potremmo trovare briciole tra un sedile e l’altro. Per questo è il caso di aspirare con attenzione l’intero abitacolo, ma anche tappetini. Dopo averli puliti togliamoli in modo da poter aspirare la zona sottostante.

Poi prendiamo un pennello, possibilmente a setole dure. Ci servirà per togliere la sporcizia dalle zone più nascoste. Non dimentichiamo di passare anche il cruscotto, meglio se con un panno in microfibra. In questa zona, infatti, non è difficile che si accumuli molta polvere.

Finito di togliere lo sporco della superficie, passiamo alla pulizia della tappezzeria. Possiamo fare una soluzione fai da te, mischiando aceto di mele e bicarbonato, diluiti in acqua. Versiamo il composto all’interno di una bottiglia con lo spruzzino e spruzziamola sui sedili.

Poi passiamo tutto con un panno umido, per rimuovere lo sporco. Possiamo anche utilizzare del sapone per i piatti diluito in dell’acqua tiepida per ottenere lo stesso risultato. Lasciamo aperta la macchina, possibilmente al sole, perché si asciughi.

Tutti i trucchi per pulire l’interno auto con prodotti che abbiamo in casa

Infine, procediamo alla pulizia dei tappetini, sempre con la nostra soluzione fai da te. Ricordiamoci di risciacquare accuratamente e farli asciugare per bene. Infatti, i tappeti tendono a formare muffe ed è quindi importante lasciarli al sole.

Un altro metodo per pulire i tappetini è spargere il bicarbonato direttamente e lasciare agire per almeno mezz’ora. Poi aspiriamoli e saranno puliti e disinfettati, senza la necessità di lavarli e asciugarli.

Gli ultimi posti che dobbiamo pulire accuratamente sono i finestrini e il parabrezza. In questo caso possiamo fare un detergente mischiando acqua, bicarbonato e alcol. Immergiamo un panno nella soluzione e passiamo accuratamente le superfici. I movimenti devono essere verticali oppure orizzontali e controllare che non rimangano aloni.

