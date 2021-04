Il prezzemolo è un’erba utilissima in cucina, perché arricchisce e rende più saporiti tutti i nostri piatti. Soprattutto se le foglioline che abbiamo raccolto dall’orto o comprato al supermercato mantengono la loro freschezza.

Oggi vedremo con l’aiuto del team di cucina di ProiezionidiBorsa come tenere il nostro prezzemolo sempre fresco conservandolo nel congelatore. Basta mettere in pratica un piccolo stratagemma molto facile da applicare e che non scorderemo più una volta utilizzato. Ecco allora come conservare il prezzemolo per averlo sempre fresco con questo trucco tanto semplice quanto geniale.

Per realizzare la nostra idea saranno sufficienti solo un mazzetto di prezzemolo, un coltello da cucina e un foglio di alluminio.

Iniziamo occupandoci del prezzemolo. Lo laviamo e lo tagliamo, separando attentamente le foglie dagli steli. Questi ultimi infatti non ci serviranno.

Tagliamo ora la carta stagnola in piccoli pezzetti, di non più di 4-5 centimetri di larghezza ciascuno. Ora non ci resta che mettere un po’ di prezzemolo su ciascun foglietto di alluminio e richiudere il tutto con delicatezza. Facciamo bene attenzione a non schiacciare troppo le foglie quando avvolgiamo l’involucro.

L’idea finale è quella di formare dei piccoli cubetti con all’interno le nostre foglioline.

Alimento fresco a portata di mano

Ecco dunque come mettere in pratica questo fantastico trucchetto culinario. Adesso non resta che mettere in freezer i cubetti per poi ritirarli fuori quando ne avremo bisogno.

Questa tecnica ci permetterà di conservare tutta la freschezza del prezzemolo per tutto il tempo che si desidera. Inoltre, quando ci servirà non avremo bisogno di scongelarlo in anticipo, ma basterà tritarlo finemente prima di cucinarlo.

