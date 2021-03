Tra le varie eccellenze gastronomiche italiane non tutti sanno che svetta uno speciale tipo di cioccolato.

Questo speciale cibo è molto prelibato ed è un fiore all’occhiello della culinaria della Sicilia.

Oggi andremo alla scoperta di tutti i segreti del cioccolato più famoso d’Italia.

Come una volta

Il cioccolato di cui parliamo non può essere altri che il cioccolato di Modica, unico al mondo per il procedimento con cui si ottiene. Questo cioccolato è ancora prodotto in Sicilia con le stesse tecniche antiche che lo hanno reso famoso.

La speciale consistenza è data dalla mancanza della fase di concaggio e dalla lavorazione a freddo della pasta.

L’origine di questa specialità non è chiara ma secondo alcune fonti furono gli spagnoli a portare questa lavorazione direttamente dagli aztechi del Messico. Secondo altri la cosa non sarebbe possibile e potrebbe trattarsi di una tecnica autoctona.

Il cioccolato di Modica si prepara a partire dalla massa di cacao, mescolata con lo zucchero semolato alla temperatura di 40°C. Solitamente la massa viene mischiata assieme ad alcune spezie come la cannella, la vaniglia, il pistacchio o il peperoncino, oppure con frutta secca o agrumi. Questo cioccolato ha percentuali di cacao alte.

Le temperature relativamente basse impediscono che il cioccolato si sciolga e questo fa in modo che lo zucchero si presenti in piccoli cristalli.

Tutti i segreti del cioccolato più famoso d’Italia

La produzione del cioccolato di Modica avviene secondo un rigido disciplinare anche se ora può anche avvenire con macchinari automatizzati.

Il prodotto finito è un cioccolato delizioso, di consistenza granulosa e friabile, da mordere e da lasciare sciogliere in bocca.

La qualità di questo prodotto oltre al gusto e alla consistenza unici è data dalla materia prima e dall’assenza di eccipienti e conservanti.

Se avremo la fortuna di assaggiare questo prelibato cioccolato sentire il cioccolato come era una volta, prima dell’invenzione delle procedure di concaggio e di temperaggio, un’esperienza da provare subito.

Per gli amanti dei dolci, qui una ricetta di un goloso tiramisù.