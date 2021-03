La citronella è una pianta che viene riconosciuta ed apprezzata soprattutto per la sua proprietà nel proteggerci da morsi di zanzara. È una pianta sempre verde ed il suo odore ricorda molto l’odore del limone. Questa viene utilizzata anche in cucina per la preparazione di piatti orientali o per la preparazione di infusi e decotti.

In pochi sanno però che la citronella gode di altre proprietà: antibatterico e antivirale, aiuta la digestione e riduce in senso di pesantezza allo stomaco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Può essere utilizzata sotto forma di candele, di olio essenziale, spray o come lozione da applicare sulla pelle.

Con questo articolo noi di ProiezionediBorsa vogliamo indicare gli altri utilizzi di questa pianta diffusa anche in Italia. Oltre a valorizzare il suo grande potere repellente anti-zanzare vogliamo illustrare gli altri utilizzi possibili.

Ecco come utilizzare l’olio essenziale alla citronella per evitare i dolori e allontanare le pulci.

Antispasmodico

La citronella, in pochi lo sanno, gode anche di una proprietà antispasmodica. Infatti per questo motivo può essere utilizzato in caso di dolori articolari, mestruali o per muscoli indolenziti.

Basterà utilizzare qualche goccia di olio essenziale alla citronella con la nostra crema abituale o con l’olio se lo preferiamo e spalmarlo sull’area interessata.

Ricordiamo che l’utilizzo dell’olio essenziale alla citronella è sconsigliato alle donne in gravidanza.

Antipulci

Molti di noi ormai hanno un animale in casa e sappiamo che quelli più diffusi sono il cane ed il gatto. Ed è per questo che è bene sapere che l’olio essenziale di citronella ci viene in soccorso anche per combattere le pulci.

In questo caso quello che consigliamo è di utilizzare l’olio essenziale alla citronella unito ad altri olii che hanno la capacità di allontanare gli insetti. Ad esempio utilizzando insieme l’olio essenziale alla citronella e l’olio essenziale all’eucalipto potremmo creare un collare che allontani le pulci.

Ecco come utilizzare l’olio essenziale alla citronella per evitare i dolori e allontanare le pulci.