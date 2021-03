Le erbe aromatiche sono perfette per rendere i nostri piatti più gustosi e saporiti. Anche se non disponiamo di un orto, possiamo coltivarle indoor. In questo articolo vogliamo spiegare come coltivare le erbe aromatiche a partire dai semi in modo da goderne tutto l’anno.

Peperoncino

Per coltivare il peperoncino partendo dai suoi semi, dobbiamo prelevarli e metterli da parte. In una ciotola mettiamo un cucchiaino di permanganato di potassio ed aggiungiamo dell’acqua. Versiamo nella soluzione i semi e lasciamoli riposare per un quarto d’ora. A questo punto, dobbiamo prelevarli con un colino ed adagiarli su un pezzetto di carta assorbente. Ritagliamo due strisce di pellicola trasparente e due da un tovagliolo tutte della stessa grandezza. Mettiamo un pezzetto di carta sopra uno di quello di pellicola. Posizioniamo i semi distanziati tra loro sulle strisce, li bagnamo con uno spruzzino e li copriamo con una striscia di carta ed una di pellicola. Dopo aver fatto aderire bene il tutto, arrotoliamo la carta e la pellicola che contengono i semi e leghiamo l’involucro con un elastico.

Prendiamo un bicchiere e lo riempiamo per metà con l’acqua. Adagiamo il nostro involucro al suo interno ed attendiamo che i semi germoglino: la posizione ideale per ottenere i germogli è su un davanzale. Dopo circa 15 giorni avremo i nostri germogli e potremo trasferirli in vaso. Dopo averlo fatto, vaporizziamo il terreno con l’acqua e mettiamo il vaso su un davanzale esposto alla luce del sole.

Vaso con spezie miste: menta, basilico, maggiorana e timo

Come coltivare le erbe aromatiche a partire dai semi in modo da goderne tutto l’anno? Quest’idea, ci aiuta ad ottimizzare gli spazi perché andremo a creare un vaso grande, ma con quattro erbe aromatiche diverse.

Per farlo, dobbiamo prendere un vaso ed usare due stecchini di legno per gli spiedini. Con essi dividiamo il vaso in quattro parti formando una X: in ognuna di queste sezioni andremo a mettere i semi che ci interessano. È importante che i semi siano secchi e dunque è necessario farli seccare in un luogo asciutto e ventilato prima di piantarli. A questo punto, mettiamo qualche seme nel terreno. Li copriamo con un po’ di terra e vaporizziamo con l’acqua. Copriamo il vaso con della pellicola trasparente e lo teniamo coperto finché non vedremo spuntare i primi germogli. A questo punto, potremo togliere la pellicola, bagnare con altra acqua e veder crescere in poco tempo le nostre piantine aromatiche.

