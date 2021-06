L’agognata vacanza è alle porte o comunque per molti il periodo estivo coincide con parentesi temporali che si trascorrono presso le seconde case, in mare o in montagna. Partire per una permanenza di medio lungo periodo implica la sistemazione di diverse faccende nella nostra abitazione principale.

Tra queste non possiamo tralasciare il frigo che non sarà aperto per giorni interi. Per prevenire muffe e anche per evitare che cali di corrente possano compromettere il cibo, meglio pulirlo e spegnerlo.

Un altro motivo per spegnere il frigo prima della partenza è squisitamente economico, visto che non lo utilizzeremo per diverso tempo, possiamo abbattere non poco i costi in bolletta. Suggeriamo un metodo possibile per igienizzarlo e non stressarci troppo.

Occhio alla spesa

Innanzitutto, qualche giorno prima di partire, dosiamo bene il nostro carrello della spesa badando a comprare il necessario per pranzo e cena, in confezioni piccole, in modo da cercare di utilizzare tutto.

Le scorte le faremo al rientro. Se ci sono già confezioni aperte, cerchiamo di consumarle per evitare di buttare e sprecare tutto.

Come pulire alla perfezione e velocemente il frigo prima delle vacanze per evitare muffe

Appena svuotato, spegniamo l’elettrodomestico. Tiriamo fuori i vani e i contenitori asportabili come cassetti e scaffali e laviamoli.

Intanto procediamo a pulire l’interno del frigo con una spugnetta imbevuta di acqua e aceto bianco oppure di acqua e bicarbonato.

Presteremo particolare attenzione alle pareti del frigo e alle guarnizioni. Lasciamo la porta del frigo leggermente aperta in modo da consentire un minimo passaggio d’aria.

Un consiglio

Quando rientriamo, la prima cosa da fare, sarà accendere il frigo per consentirgli di raggiungere quanto prima la temperatura utile.

Dopo un primo suggerimento su come pulire alla perfezione e velocemente il frigo prima delle vacanze per evitare muffe, riportiamo uno dei consigli più in voga per evitare che si senta l’odore dei cibi (quando il frigo è pieno). Infatti possiamo posizionare all’interno, in un angoletto, un pacchetto vuoto di caffè che è considerato un ottimo mangia odori.