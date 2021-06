Il nostro computer sta diventando ormai uno degli oggetti più utilizzati di tutta la casa. Molti di noi lo usano per lavorare, altri per studiare, altri ancora per semplice diletto. Qualsiasi sia la ragione per cui lo utilizziamo, ad oggi è diventato uno strumento importantissimo nella nostra vita di tutti i giorni. È dunque uno strumento a cui dobbiamo dedicare una cura e un’attenzione particolari.

Molti di noi però non pensano a pulirlo correttamente, o più che altro non sanno come fare. In questo articolo mostreremo il metodo casalingo per pulire correttamente un computer e rimuovere polvere e briciole.

È bene innanzitutto sapere che è importantissimo pulire il nostro computer periodicamente. Essendo questo uno strumento così utilizzato, è anche soggetto a proliferazione batterica. Inoltre, le briciole che possono entrare dentro la tastiera causano molto spesso problemi e difficoltà nel suo utilizzo.

Per pulire un computer correttamente è necessario avere un panno in microfibra. Questo tipo di panni infatti sono molto utili e delicati per la pulizia di schermi del computer o del cellulare. Un’altra cosa utile per pulire il computer è lo spray ad aria compressa, che si trova in commercio in tantissimi negozi di fai da te. A questo punto si procede con la pulizia.

Si passa prima il panno in microfibra su tutta la superficie del computer in modo da rimuovere ogni residuo di polvere. Se vogliamo anche disinfettarlo possiamo passare il panno imbevuto con un po’ di alcol isopropilico. Una volta fatta questa operazione possiamo passare allo spray ad aria compressa.

Questo lo dobbiamo utilizzare in tutte le fessure della tastiera e della ventola per rimuovere ogni traccia di polvere o di briciole che possono essersi incastrate al suo interno. È meglio far uscire l’aria a piccoli getti e da lontano, perché se ne fa uscire troppa si rischia di creare condensa e conseguente umidità all’interno del computer.