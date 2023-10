Quanto costa mangiare un filetto di canguro, di cervo e di struzzo? Quanto spendi per una tartare di bufalo? Ed ecco come risparmiare pagandoli la metà

Ci sono carni che, magari, nella vita, non abbiamo mai assaggiato. Eppure, senza dover viaggiare in altri continenti, si possono gustare anche in Italia e senza doversi svenare. Infatti, una volta capito dove mangiarle, ecco il modo per pagare solo la metà del conto.

Siamo abituati, quando andiamo al ristorante, a mangiare carne di vitello, di maiale, di manzo. Preparata in tutti i modi differenti, perché, in Italia, la cucina è sempre al top, come sappiamo molto bene, invidiata da tutti. E se ci proponessero di assaggiare delle carni esotiche?

Ad esempio, vi siete mai chiesto quanto costa mangiare un filetto di canguro, di cervo o di struzzo? E assaggiare la carne di bufalo, per toglierci uno sfizio? Non pensate a cifre astronomiche, nel senso che si spende, in media, (forse) qualche euro in più di un filetto a noi più tradizionale. Prendiamo, come metro di paragone, una catena di ristoranti molto conosciuta e, soprattutto, apprezzata, a Milano. Quella della Filetteria Italiana, che propone tutte queste carni “esotiche”.

Quanto costa mangiare un filetto di canguro, di cervo e di struzzo per togliersi uno sfizio

La cosa migliore è esaminare il loro menu, delle Filetteria e della Osteria, per vedere quali sono i prezzi aggiornati per mangiare un filetto di uno di questi animali. Partiamo dal canguro. Ebbene, un filetto di canguro, carne molto magra, dal sapore delicato, ricca di minerali, costa 25 euro.

Perfetto. E se volessimo assaggiare un filetto di struzzo? Anche questo è magro, ricco di Omega 3, dal sapore dolciastro, come viene spiegato dal menu. Ebbene, in questo caso il prezzo sale a 32 euro. Esattamente come un filetto di cervo e meno caro di quello di daino che costa 28 euro.

Ecco come pagare solo la metà, così da assaggiare ben due filetti pagandoli al prezzo di uno

E se volessimo provare il bufalo? La battuta di bufalo, servita come antipasto, viene 22 euro, mentre la tartare, con chutney ai lamponi, mousse al caprino e cacao amaro viene 19 euro. Perfetto, ma come fare a pagare la metà? Ovvero, gustarsi un filetto di canguro e pagarlo solo 12,50 euro o uno di struzzo spendendo 16 euro?

Basta essere iscritti a The Fork, l’app che permette di prenotare in tutti in tanti ristoranti italiani, spesso con offerte imperdibili. Ad esempio, la Filetteria propone spesso uno sconto del 50% sul conto (bevande e coperto esclusi). Il che, in questo periodo, è un bel risparmio per le famiglie e le coppie (mangiate in due, pagate per uno), senza rinunciare allo sfizio di mangiare una carne esotica. E ricordate che, volendo, potete provare della carne argentina nel ristorante della moglie di Lautaro Martinez.