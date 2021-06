La Borsa di Milano da qualche seduta sembra prigioniera di sé stessa. L’andamento nella seconda parte di maggio e nella prima seduta di giugno, ha illuso. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) dopo avere sfiorato la soglia dei 26.000 punti, non ha più trovato la forza di salire oltre questo livello. Nelle sedute successive ha perso progressivamente forza per poi cedere nella seduta del 18 giugno. A quella seduta negativa c’è stata immediatamente la reazione nella giornata di lunedì. Ma dopo la seduta di ieri, viene il dubbio che quella del 21 giugno sia stata solo una seduta di rimbalzo. Oggi ne avremo una parziale conferma.

Questo è lo scenario che oggi non deve manifestarsi o la Borsa rischia

I livelli da monitorare rimangono quelli già messi in evidenza nelle precedenti analisi. In questo articolo: “Ecco perché Piazza Affari è in bilico e questa settimana rischia il crollo”, i nostri analisti illustrano l’importanza dei 25.000 punti. Questo è lo scenario che oggi non deve manifestarsi o la Borsa rischia. In caso di discesa sotto 25.000 punti il calo potrebbe arrivare fino sotto i 24.000 punti.

Ieri la discesa si è fermata a 25.200 punti, qui i prezzi hanno trovato la forza di rimbalzare. Ma quest’area non potrà rimanere sotto pressione a lungo, specialmente se si va verso un periodo di riduzione di scambi, tipico fenomeno estivo. Oggi quest’area va monitorata con attenzione. Al contrario, sarà positivo se i prezzi tornassero sopra i 25.500 punti. Riuscirebbero a riprendere forza e magari a spingersi in zona 26.000 punti entro la fine della settimana.

Tra i singoli titoli, ieri Brunello Cucinelli ha offerto uno spunto interessante. Come abbiamo scritto in questo articolo: “Piazza Affari non si scalda ma per questo settore si prepara un’estate rovente”, brilla il comparto della moda. Tra questi anche Brunello Cucinelli che ieri ha sfondato nuovamente la soglia dei 50 euro, chiudendo appena sotto 51 euro. I prezzi sono vicinissimi al massimo assoluto di 52,75 euro e adesso sembrano decisi ad andare oltre. Il superamento dei 51 euro spingerà l’azione prima al massimo assoluto e poi a 55 euro. Ma è probabile che il titolo si spingerà fino a 60 euro nelle successive sedute. Al ribasso sarà negativo una discesa sotto 49 euro che riporterà i prezzi a 47 euro.

Approfondimento

