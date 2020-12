Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si avvicina il 2021 e con il nuovo anno alcune specifiche categorie di lavoratori hanno la possibilità di andare in pensione. Sono quelli che raggiungeranno alcuni requisiti. Tra questi, c’è quello di avere raggiunto una età anagrafica al momento della pensione di 67 anni, quindi essere nati prima del 1956. Tutti i lavoratori nati prima di questa data possono andare in pensione nel 2021. Ma analizziamo perché possono fare richiesta di assegno INPS.

I requisiti per andare in pensione il prossimo anno per chi ha almeno 67 anni

Supponiamo che nella legge di Bilancio per il 2021 in discussione in Parlamento non ci siano cambiamenti rilevanti, riguardo il pensionamento nel 2021. A legislazione vigente, possono andare in pensione coloro che hanno raggiunto almeno 67 anni di età. Oltre a essere nati prima del 1955, devono avere almeno 20 anni di contributi.

Quindi tutti i lavoratori nati prima di questa data possono andare in pensione nel 2021.

Ma la legge concede la richiesta di assegno INPS anche a coloro che hanno 66 anni e 7 mesi d’età. Questi devono rientrare in una di quelle categoria che svolge un lavoro gravoso. Anche per questa categoria c’è la condizione di avere maturato almeno 20 anni di contributi.

Le eccezioni ai 20 anni di contribuzione

Inoltre esiste anche una terza categoria di lavoratori che il prossimo anno possono andare in pensione, quelli nati prima del 1951. Ovvero tutti coloro che nel 2021 avranno almeno 71 anni. Questi lavoratori devono avere versato almeno 5 anni di contributi.

Sia chi ha 67 anni che chi ha 66 anni, potrebbe andare in pensione anche con 15 anni di contributi. Ma deve rientrare in una di queste 3 condizioni.

Ovvero, avere versato almeno 15 anni di contributi, tutti prima del 1992. Avere ottenuto la possibilità di versamenti volontari prima della data del 31 dicembre del 1992. Avere versato almeno 25 anni di contributi e avere almeno 10 anni di versamenti per periodi inferiori alle 52 settimane.

Con uno di questi tre requisiti è possibile andare in pensione nel 2021 con 15 anni di contributi, avendo una età di 67 anni.

