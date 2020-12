Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



E’ possibile avere a dicembre due tredicesime? Volendo è possibile. Una è quella che viene distribuita per legge. La seconda ce la possiamo fare noi. Con una facile strategia di risparmio annuale. In questo articolo si rivelerà come ottenere ogni anno una tredicesima doppia.

La gratifica natalizia

Il mese di dicembre porta il Natale e una regalo molto gradito a tutti i lavoratori, la tredicesima. Non è un caso che sia anche chiamata gratifica natalizia. Viene inserita nella busta paga di tutti i dipendenti a tempo indeterminato o determinato, poco prima delle feste natalizie.

Poiché viene data a ridosso del Natale, è tradizione che questa venga impiegata per le spese che ruotano attorno a questa festività. Quindi per fare i regali, organizzare il cenone o per la festa dell’ultimo dell’anno, ecc.

Non sarebbe male potere avere non una ma due tredicesime a Natale. Purtroppo questa ulteriore gratificazione non è riconosciuta legalmente, ma ce la possiamo fare noi. Come? Con una semplice e facile strategia di risparmio durante tutto l’anno, che a dicembre ci porterà ad avere 2 tredicesime.

Come ottenere ogni anno una tredicesima doppia

La strategia è molto semplice e funziona in questo modo. Risparmiare una cifra pari a una tredicesima, significa accumulare durante l’anno una somma pari a una mensilità. Matematicamente basta accantonare ogni mese un 12esimo dello stipendio.

Facciamo un esempio. Supponendo di avere una retribuzione mensile di 1.200 euro netti, è sufficiente risparmiare un dodicesimo, ovvero 100 euro. Il risparmio di 100 euro al mese permetterà di arrivare a dicembre avendo accumulato esattamente 1.200 euro.

Ma come risparmiare? Gli esperti di ProiezionidiBorsa suggeriscono 2 strategie molto efficaci. La prima è quella di dividere la cifra mensile da risparmiare per 30, i giorni del mese. Tornando all’esempio, per risparmiare 100 euro al mese, basta risparmiare 3,3 euro al giorno.

Le due strategia per avere a fine anno una tredicesima aggiuntiva

Alla fine della giornata si mettono nel salvadanaio gli spiccioli rimasti in tasca, almeno 3 euro. Se non si hanno, si mettono 5 euro e il giorno dopo si dovrà aggiungere solo 1 euro.

La seconda strategia è quella di tagliare tutte le spese superflue del mese fino a raggiungere 100 euro di risparmio mensili. Si calcola quanto si spende in caffè, colazioni e pranzo fuori, sigarette, ecc. Si riduce il consumo di ogni spesa non necessaria fino ad arrivare a risparmiare 100 euro al mese.

Un ultimo consiglio. Iniziare a mettere via 100 euro approfittando della tredicesima, sarebbe un ottima mossa.

