Tutti hanno una versione italiana di Harry Potter in casa: questa prima edizione può valere fino a 2.000 €

Ha battuto ogni record editoriale la brillante autrice britannica J.K.Rowling. La sua fantasia ha stregato milioni di persone. Come conseguenza, anche le sue opere stanno raggiungendo valori astronomici.

Lo stesso vale anche in Italia, luogo tanto più di vicende aneddotiche uniche sulla prima edizione, ovvero “Harry Potter e la Pietra filosofale”. Tutti l’avremo presente, essendo rimasta nell’immaginario collettivo. Quella copertina illustrata infatti presenta il piccolo maghetto seduto ad un tavolo con un buffo copricapo da topo mentre gioca a scacchi con un altro roditore. Una circostanza che attirò l’attenzione di molti, e spiegata dalla stessa autrice della copertina, Serena Riglietti. La quale non avendo a disposizione che poche righe di sinossi dell’opera, solo sapeva che il libro trattava la storia di un maghetto che a scuola doveva superare delle prove. Ma quanto può valere il possesso di Harry Potter e la Pietra Filosofale? Alcune, tanto. Tutti hanno una versione italiana di Harry Potter in casa: ecco cosa ne determina il valore

Con o senza occhiali, ma anche fascetta rossa ed esposizione del prezzo

Prima di illuderci, è bene ricordare che il valore di un prodotto nel collezionismo è determinato prima di tutto dallo stato di conservazione. Questo vale specialmente per le prime edizioni. Questo aspetto raddoppia se non triplica il valore del bene. Ebbene, quella che per valore affettivo e prezzo è la versione più ricercata nel mercato italiano è senza dubbio la copertina in cui il piccolo Harry è privo di occhiali. Se abbiamo questa versione in buono stato potremmo aver fatto bingo: fu fatta circolare solamente nel 1998 in poche edizioni, prima che l’attenzione delle grandi folle si concentrasse sull’autrice. La valutazione raggiunge i 2.000 € per gli appassionati sui siti online e nei circoli di appassionati di cimeli.

Dopo pochi mesi, la stampa dei nuovi libri ricomprese l’importante dettaglio. Nel frattempo, però, 20.000 copie erano state distribuite. Peraltro, il possesso della fascetta promozionale rossa potrebbe aumentare ulteriormente il prezzo di vendita di qualche centinaia di euro: sarebbe per davvero come avere un libro nuovo.

Non finisce qui, però. Infatti, anche se siamo in possesso delle ristampe della prima edizione potremmo ricavare qualcosa. Le variabili sono ancora lo stato di conservazione, ma anche il numero della ristampa (dalla prima alla sesta) delle edizioni dotate della copertina con Harry Potter che gioca a scacchi. La valutazione online si aggira dalle poche decine fino ai 300 €. Non male, comunque, per un libro che per anni abbiamo tenuto a prendere la polvere in libreria. Il consiglio, se possibile, è di mantenere ancora queste opere, e nel miglior stato possibile. Il valore del collezionismo aumenta nel tempo, ed un giorno potrebbero fruttare molti più euro.

