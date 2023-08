Ecco quanto costa una notte al nuovissimo Hotel Bulgari di Roma, il più grande d’Europa!

Il Bulgari Hotel di Roma ha visto la luce il giugno scorso, in piazza Augusto Imperatore. È un albergo di lusso, ma sai quanto potresti spendere per una sola notte? Ecco le cifre per le camere e i servizi a disposizione.

La capitale d’Italia attira turisti da tutto il Mondo grazie alle sue bellezze culturali. Durante il soggiorno, si cerca solitamente un albergo che sappia donare i comfort graditi. E cosa c’è di meglio di un cinque stelle lusso proprio nel cuore della città?

Lo scorso giugno, infatti, l’inaugurazione dell’ennesimo hotel firmato Bulgari ha portato un altro edificio di lusso nella città eterna. Si tratterebbe addirittura del più grande d’Europa, fornito di ben 114 stanze, molte delle quali suite. Se vorresti soddisfare la sete di curiosità, o addirittura tentare un’esperienza qui, ti sarà utile conoscerne i prezzi. Vediamo, dunque, le cifre necessarie per rilassarsi almeno una notte tre le sue mura e godere dei privilegi riservati.

Servizi e comfort per la clientela

L’Hotel Bulgari non è una struttura qualsiasi. Il lusso che la distingue dalla maggior parte degli alberghi ha dei costi non indifferenti. Ma prima, apriamo una parentesi circa i servizi offerti. Il turista che vi prenota potrà scegliere tra diverse tipologie di camere, tutte arredate secondo uno stile italiano contemporaneo. Si va dalle superior alla suite Bulgari, che promette un’esperienza unica nel suo genere. Quest’ultima, infatti, dispone di 300 mq di superficie su cui spiccano arredamenti e tappezzerie firmate. Al suo interno si può godere di un ampio bagno, una cucina privata e un bancone bar con sala da pranzo.

Il quinto piano ospita il ristorante dello chef Niko Romito. I piatti, studiati su misura per i Bulgari Hotel & Resorts, sono reinvenzioni delle ricette della tradizione italiana. Sullo stesso piano, mentre si sorseggia un drink si potrà godere della vista panoramica offerta dalla terrazza. Per chi ama tenersi in forma o pensa alla cura del corpo non mancano piscina, centro fitness e spa. I più golosi potranno invece concedersi l’assaggio di squisitezze alla Bulgari Dolci, la pasticceria e cioccolateria inclusa.

Ecco quanto costa una notte al nuovissimo Hotel Bulgari, le cifre sono da capogiro

Se la comodità è fuori discussione, le fatiche economiche per concedersela non saranno poche. Per chiarire i prezzi, abbiamo preso come riferimento un soggiorno per due di una notte, a inizio settembre. Le tariffe standard variano in base alla stanza scelta, e anche di molti euro. Una camera superior con vista sulla città non costa meno di 1.900 euro, senza includere tasse e spese varie. Per una suite junior, invece, bisognerà prepararsi a spendere circa 3.000 euro.

Lievita ulteriormente il prezzo di una suite deluxe (ben 7.400 euro a notte), mentre è per pochi la suite premium, che si concede alla bellezza di 13.500 euro. Ecco quanto costa una notte al nuovissimo Hotel Bulgari. Un posto esclusivo e altamente raffinato, ma non per tutte le tasche.