Il pesce azzurro è l’alimento che non deve mancare mai in un regime alimentare sano ed equilibrato. I nutrizionisti raccomandano di mangiare il pesce 2/3 volte a settimana poiché ricco di proteine, vitamine e sali minerali necessari per l’organismo.

Il pesce, inoltre, è un alimento magro ed è particolarmente indicato nelle diete ipocaloriche. Fa bene alla salute e mantiene la linea. Pesci come il salmone e il tonno sono ricchi di omega3, che contribuisce ad abbassare il colesterolo cattivo. Di conseguenza, riducendo il colesterolo LDL si aiuta la salute del cuore e si prevengono problemi cardiovascolari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma oggi focalizzeremo la nostra attenzione su un altro pesce buonissimo e con poche spine, altrettanto ricco di omega3 capace di regolare i livelli di colesterolo, nonché della glicemia.

Il merluzzo

Il merluzzo è davvero ottimo anche se cotto lesso o a forno. Questo pesce adatto a tenere a bada il colesterolo cattivo in una versione innovativa è farlo all’insalata. Aggiungendo ingredienti salutari ma buoni e nutrienti, manterremo gusto e linea. Vediamo subito quali ingredienti servono e il procedimento per realizzare il piatto.

Questo pesce adatto a tenere a bada il colesterolo cattivo in una versione innovativa

Sembra incredibile eppure il merluzzo si può cucinare in una sorta di insalata da mangiare come contorno o anche come antipasto. Ciò che ci occorre è la polpa di merluzzo, un ananas, una mela, un finocchio, alloro, olio EVO, sale e pepe.

Iniziamo il procedimento pulendo il finocchio ma conserviamo anche gli scarti che andranno messi all’interno di una pentola con acqua e qualche foglia di alloro. Portiamo ad ebollizione e aggiungiamo la polpa di merluzzo fresco, lasciando cucinare per un paio di minuti. Spegniamo il fuoco e lasciamo il merluzzo con il coperchio chiuso ancora per qualche minuto.

Non appena sarà cotto tagliamolo a pezzi. Sbucciamo la mela e tagliamola a fette e tagliamo anche l’ananas a cubetti. In un vassoio da portata, mettiamo l’ananas, la mela, il finocchio e il merluzzo. Ultimiamo il piatto con un filo di olio extra-vergine d’oliva, un pizzico di sale e un pizzico di pepe.

Il piatto è pronto per essere gustato. Sicuramente si tratta di un piatto insolito e soprattutto di una versione innovativa del merluzzo.

Questo pesce, affinché “funzioni” in una dieta, deve essere cucinato con metodi di cottura semplici, come al forno o attraverso la bollitura. Così come tutti gli altri pesci. Ricordiamo che in una dieta sana, i metodi di cottura sono essenziali. Evitiamo la frittura e il barbecue, che oltre a rendere l’alimento grasso fanno male a livello salutare.