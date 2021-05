Oggi parliamo del Coleus arcobaleno. È una pianta originaria delle zone tropicali dell’Africa e dell’Asia ed è molto coltivata per la superba bellezza delle sue foglie. Somiglia un po’ all’ortica e alla menta. Appartiene alla famiglia delle lamiaceae.

Sono piante che stanno bene in appartamento. Non raggiungono grandi dimensioni e non superano i 50 cm di altezza. Piantati invece nei loro ambienti naturali possono raggiungere perfino un metro. Sono piante sempreverdi perenni. A seconda della specie assumono forme molto diverse.

Forme particolari

Ci sono lanceolate cuoriformi, lanceolate ovali, con i bordi lisci o seghettati e con colorazioni che vanno dal giallo chiaro, al rosso, al ramato, all’arancio e al verde. I fiori sono riuniti a spiga e sono piccoli. Di colore variabile dal porpora, al blu e sono poco appariscenti.

La semina di un fiore arcobaleno

La semina dei Coleus può essere effettuata in un vaso o direttamente nel terreno. Il terreno

deve essere trattato ed è meglio usare quello soffice, umido e leggero. I semi vanno distanziati tra loro di tre o quattro volte il loro diametro. Dopo la semina si passa ad una leggera innaffiatura.

Con un normale spruzzino si distribuisce l’acqua, così da non smuovere i piccoli semi. Successivamente eliminare le bolle d’aria. Si procede con il compattare il terreno. Durante la germinazione bisogna mantenere il terreno umido. Le tempistiche di germinazione variano da pianta a pianta.

Tutti dovrebbero avere questo fiore nel proprio terrazzo, ecco poche e semplici mosse per coltivare questa meraviglia che arriva da lontano

Il consiglio è di prestare attenzione a questo fiore anche se sono fiori robusti che durano nel tempo. Sono fiori affascinanti proprio perché le loro foglie hanno i colori dell’arcobaleno. Quale vanto averli nel nostro terrazzo. È un fiore raro ma poi non così difficile nella cura che richiede. Anche nella semina dei fiori si deve osare e non prestare attenzione sempre ai soliti fiori.

Perciò ecco perché tutti dovrebbero avere questo fiore nel proprio terrazzo, ecco quindi poche e semplici mosse per coltivare questa meraviglia che arriva da lontano.